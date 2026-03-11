タリーズコーヒーから、はちみつのやさしい甘さを楽しめる季節限定メニューが登場。3月18日（水）より、“HONEY LOVERS”をテーマにしたシーズナルドリンク3品と春のスイーツが発売されます。タリーズオリジナルハニーを使用したラテやミルクティー、フローズンドリンクなど、心ほどける味わいが魅力。新生活が始まる季節にぴったりの一杯と、カフェタイムを彩るフードやグッズが揃います♡

はちみつ香る季節限定ドリンク



ハニーハニーミルクラテ（HOT／ICED）



価格：Short・620円／Tall・680円／Grande・740円

芳醇なエスプレッソとコクのあるミルクに、タリーズハニー使用の特製ハニーホイップをトッピング。はちみつのやさしい甘さと華やかな香りが広がる、ご褒美ラテです。

＆TEA ハニーハニーロイヤルミルクティー（HOT／ICED）



価格：Short・620円／Tall・680円／Grande・740円

マラウイ産茶葉をブレンドした香り高い紅茶にミルクと特製ハニーホイップを重ねた一杯。はちみつの甘みと紅茶の豊かなアロマが重なり、デザートのような満足感が楽しめます。

ハニーアサイースワークル®



価格：Tallのみ・650円

アサイーとストロベリーを合わせた甘酸っぱいフローズンドリンク。トッピングのはちみつが果実の味わいを引き立てる、春にぴったりの爽やかな一杯です。

タリーズ季節限定♡はちみつ香る春ドリンク「HONEY LOVERS」登場

春カフェにぴったりのスイーツ＆フード



ミルクレープ ダブルクリーム



価格：単品・530円／セット・900円～

12層のクレープ生地にホイップクリームとカスタードクリームを重ねたリッチなケーキ。しっとりとした生地と口どけのよいクリームが絶妙です。

レモンライムミントのタルト



価格：単品：530円／セット：900円～

レモンミントクリームとレモンライムナパージュをチーズムースに合わせた爽やかなタルト。柑橘の酸味とミントの清涼感が広がるすっきりとした味わいです。

また、3月4日（水）より販売中のフードもおすすめ。

クッキークリームチーズケーキ



価格：単品：520円／セット：890円～

コクのあるクリームチーズとなめらかな口当たりに、ココアクッキーの風味がアクセント。チーズケーキとクッキーの組み合わせが楽しめます。

ふわふわマフィン アールグレイ＆ホワイトチョコ



価格：370円

アールグレイの香りが広がるふんわり生地に、ホワイトチョコの甘さがアクセント。華やかな風味が魅力です。

セサミ＆ソルトプレッツェルクロワッサン



価格：360円

香ばしく焼き上げたプレッツェル風クロワッサンにごまをトッピング。ごまの風味と程よい塩味がクセになる味わいです。

コーヒーモチーフの限定グッズ



3月18日（水）からは、手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーションアイテムなど、コーヒー時間を楽しむためのグッズも登場します。

①タリーズ手ぬぐい（珈琲時間）



価格：1,780円

抽出器具やマグカップなどをモチーフにしたデザイン。普段使いやラッピング、インテリアとしても楽しめます。

②タリーズオリジナルトライタンドリッパー（アンバー）



価格：2,100円

誰でも簡単にコーヒー抽出ができるタリーズこだわりのドリッパー。やさしい色合いがコーヒータイムを彩ります。

③クルクルエコバッグ（珈琲時間）



価格：2,480円

コンパクトに折りたたんで持ち運べるエコバッグ。底マチ付きで容量もあり、日常のお買い物にも便利です。

④ステンレスマグコーヒーメーカー セラミックコート

価格：3,980円

セラミックコーティングのステンレスマグ。メッシュフィルター付きで、ペーパーフィルターなしでも約1杯分のコーヒーを抽出できます。

⑤タリーズFUROSHIKI（珈琲日和）



価格：1,480円

コーヒー豆やコーヒーチェリーをあしらったオリジナルデザイン。お弁当包みやハンカチ代わりなど、日常で活躍します。

※価格は全て税込みです。

※一部取扱いをしていない店舗がございます。

※画像はイメージです。

春のご褒美カフェ時間



タリーズの季節限定“HONEY LOVERS”は、はちみつのやさしい甘さを楽しめる春にぴったりのラインナップ。

ラテやロイヤルミルクティー、爽やかなアサイードリンクに加え、ケーキやフード、限定グッズまで充実しています。

新生活のスタートに、ほっと一息つけるカフェ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡お気に入りの一杯とともに、春のひとときをゆったり味わってみてください♪