ニューストップ > ライフスタイルニュース > すべての元凶はこの男のせいだった！ 妊娠中に親友と会社を乗っ取ら… すべての元凶はこの男のせいだった！ 妊娠中に親友と会社を乗っ取られた…想像しなかった結末とは すべての元凶はこの男のせいだった！ 妊娠中に親友と会社を乗っ取られた…想像しなかった結末とは 2026年4月7日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 親友に必死で呼びかける朋子さんの隣で、ニヤリと笑う男の姿…。見ているだけで背筋が寒くなりますよね。自分で立ち上げた会社を乗っ取られ、親友まで失うなんて、想像するだけで胸が痛いです…。いったいこの男は何者なのか、そしてどうやって朋子さんの人生に入り込んできたのか。>>【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました 「忠告できなくてごめん…」親友の告白で明かされるクレクレ体質の友達 その直後スマホが鳴り…【アンティークドールの面の下 Vol.15】 披露宴の空気は最高潮…でも子どもは限界？一体どんな余興が始まるの？【私が義妹と縁を切った理由 Vol.27】