にんべん、春の季節限定メニュー2品 販売/「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」に合わせ展開
にんべんは、日本橋エリアで開催されるイベント「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」に合わせ、3月18日〜4月5日、「日本橋だし場 本店」と「同 はなれ」で期間限定メニューを販売する。「桜」をテーマに多様なコンテンツが登場するイベントで、2026年で13回目を迎える。
限定メニューは、春らしい季節感のある2品をラインアップした。「日本橋だし場 本店」では、「本枯鰹節」のだしと甘酒を組み合わせた「桜色だし甘酒」(税込300円)を、「はなれ」では、蛤･筍などを使った「春の土瓶蒸し御膳」(税込2,000円)を提供する。
◆「桜色だし甘酒」税込300円
削りたての「本枯鰹節」で引いたかつおだしでこうじ甘酒を割り、桜色のフィアンティーヌをあわせたもの。だしのうま味で米本来の甘さが引き立つよう仕上げており、食事にも合う味わいとしている。
販売店舗: 日本橋だし場 本店
販売期間: 2026年3月18日(水)〜4月5日(日)
提供時間: 11:00〜18:00
◆「春の土瓶蒸し御膳」税込2,000円
土瓶蒸しにも「本枯鰹節」だしを用いた。具材には、春が旬の蛤･筍、わかめを使用しており、だしとともにうま味を味わえる。
御膳には土瓶蒸しのほか、惣菜、ご飯、上品な甘さの桜アイスを組み合わせた。和食で言う同じ時期に旬を迎える海の幸･山の幸を合わせた「出会いもの」を楽しめるとしている。
販売店舗: 日本橋だし場 はなれ
販売期間: 2026年3月18日(水)〜4月5日(日)
提供時間:
月〜金 (ティー)14:00〜17:00 / (ディナー) 17:00〜21:00閉店
土・日・祝 (ティー)14:30〜16:30 / (ディナー)17:00〜21:00閉店
