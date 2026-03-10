キム・ヘソンが豪州戦後に取った行動をWBC公式Xが公開した

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表は9日、1次ラウンド・豪州戦に7-2で勝利し、8強入りを決めた。試合後、普段はドジャースで大谷翔平投手らとプレーするキム・ヘソン内野手が見せた“行動”が、ファンから称賛を受けている。

WBC公式X（旧ツイッター）が「キム・ヘソンが韓国代表の信じられない勝利の後にファンへボールをプレゼントし、そのファンにとって最高の一日を作った」として動画を公開した。

映像では、キム・ヘソンが手を振りながら三塁側エキサイトシートの前へ。自身のユニホームを持っている女の子のファンに、ポケットから取り出したボールを手渡した。女の子は「カムサハムニダ」とお礼を言い、うれしそうに手を振っている。

ファンは「なんて瞬間なんだ」「どうやったらこの男を好きにならずにいられるだろうか」「ファンはこういうのは絶対に忘れないものだよ」「なんて優しいんだ」「こういう瞬間がファンにとってスポーツを忘れられないものにするんだ」「これだから野球って最高なんだよ」「本当に思慮深い意思表示だね」と喜んでいた。（Full-Count編集部）