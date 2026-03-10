予想だにしなかった"土俵外が荒れる春場所"となった。場所前に発覚した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方による「弟子殴打」事件に至る経緯はあまりに因縁めいており、相撲協会は大揺れとなっている。【前後編の前編】

【写真】盛り上がりを見せた本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も

「協会にすべてを話して、処分を待っている」

伊勢ヶ濱親方は2月27日、大阪での朝稽古後に報道陣の取材に応じ、そう語った。弟子の伯乃富士への暴力行為があったことを認め、それについて協会に自ら申告したうえで伯乃富士と事情を知る錦富士との3人で聴取を受けたと明かしたのだ。

事件が起きたのは春場所が開催される大阪に入る直前のことだった。若手親方のひとりが言う。

「稽古場や稽古後のちゃんこ場で殴ったのかと思ったら、部屋のタニマチ（後援者）との酒席でのことだというから驚きました。照ノ富士が伯乃富士、錦富士とともに招待された席で、酔った伯乃富士がタニマチの連れの女性に絡み始め、怒ったタニマチを見て慌てた照ノ富士が殴ったという。酒瓶で殴ったとか、振りかざしたところで止められたといった話がある」

2007年の時津風部屋リンチ死事件では新弟子がビール瓶で殴られて亡くなり、2017年に鳥取巡業中に横綱（当時）の日馬富士が幕内（同）の貴ノ岩を殴打した事件でも当初はビール瓶で殴ったと報じられ、その後に協会の調査でカラオケのデンモクでの殴打と明らかになった。

「力士は素手で殴られたくらいだと稽古場での傷と区別がつかないが、酒瓶で殴られたらかなりの傷になる。伯乃富士が部屋と別行動で大阪入りせずに姿を見せなかったことで情報が錯綜しました」（同前）

殴られた伯乃富士は、もともと昨年6月に退職した元横綱・白鵬の弟子で、初場所前までは四股名も「伯桜鵬」だった。

「2024年に不祥事で自身の宮城野部屋が閉鎖に追い込まれた白鵬は、照ノ富士のいる伊勢ヶ濱部屋に弟子とともに転籍。白鵬の退職後、伯桜鵬ら旧・宮城野部屋の力士が"鵬"のついた四股名を一斉に伊勢ヶ濱部屋伝統の"富士"がつく四股名に変えている。ただ、2人の仲が険悪に見えたわけではなく、改名時に照ノ富士は白鵬に連絡したというし、1月31日の照ノ富士の断髪式でも白鵬は土俵に上がって髷（まげ）に鋏を入れていた」（同前）

とはいえ、今回はモンゴル出身の先輩後輩である白鵬・照ノ富士という2人の元横綱の因縁が改めて焦点となる。

先に触れた2017年の鳥取事件は、白鵬、日馬富士、鶴竜のモンゴル出身3横綱（当時）が、貴ノ岩や照ノ富士ら同郷の後輩を締め上げる構図の食事会で起きた。日馬富士が貴ノ岩を殴り、貴ノ岩の師匠・貴乃花親方が激怒して警察に被害届を提出、協会は大混乱に陥った。

「結果、日馬富士は廃業となったが、会のヒエラルキーの頂点にいたのは白鵬。大関陥落直後の照ノ富士は膝の故障中にもかかわらず長時間の正座を強いられ、ケガが悪化して序二段まで番付が落ちた」（ベテラン記者）

鳥取事件では"被害者"であり、モンゴル出身の先輩たちの理不尽な行動を反面教師にしていると見られていたが、今回は"加害者"の側になってしまったわけだ。

「照ノ富士の暴行事件は協会のコンプライアンス委員会で調査が行なわれており、春場所後の理事会で処分が決定するとみられます」（担当記者）

（後編に続く）

※週刊ポスト2026年3月20・27日号