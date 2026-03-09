10日は各地で雪や雨に、この先低い気温の日が多いが 花粉の飛散量は多い【これからの天気(3月9日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
10日(火)は、各地で雪や雨が降る時間がありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
◆3月10日(火)天気
・上越地方
昼過ぎにかけて雪や雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。
山沿いでは、多少 積雪が増えるところがありそうです。
・中越地方
沿岸部は昼ごろまで湿った雪や雨が降り、今日よりも寒さが増すでしょう。
山沿いは断続的に雪が降りますが、大きく積もることはなさそうです。
・長岡市と三条市周辺
広く雪や雨が降るのは昼ごろまでの見込みですが、夜遅くにも雪が降るところがあるでしょう。
日中の気温は6℃前後の予想で、今日より2℃くらい低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
平地では、昼ごろまでは広く雪や雨が降るでしょう。
局地的にカミナリを伴うため、落雷などにも注意が必要です。
山沿いは、夜にかけて所々で湿った雪が降りそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は各地で雪や雨が降り、山沿いでは午後も雪が降りやすいでしょう。
最高気温は6℃前後までしか上がらない予想です。
◆風と波
風は比較的弱いでしょう。
波の高さは、上越・下越・佐渡で1.5m、中越で1mの予想です。
◆週間予報
この先は、晴れ間の出る日が多くなるでしょう。
最高気温は平年より低い日が多く、日中でも厚手の上着が必要になりそうです。
ただ、花粉の飛散量は多くなるため万全の対策が必要です。
10日(火)は平地でも雪になる時間がありそうです。車の運転など十分に注意ください。
