これからの気象情報です。

10日(火)は、各地で雪や雨が降る時間がありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆3月10日(火)天気

・上越地方

昼過ぎにかけて雪や雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。

山沿いでは、多少 積雪が増えるところがありそうです。



・中越地方

沿岸部は昼ごろまで湿った雪や雨が降り、今日よりも寒さが増すでしょう。

山沿いは断続的に雪が降りますが、大きく積もることはなさそうです。



・長岡市と三条市周辺

広く雪や雨が降るのは昼ごろまでの見込みですが、夜遅くにも雪が降るところがあるでしょう。

日中の気温は6℃前後の予想で、今日より2℃くらい低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

平地では、昼ごろまでは広く雪や雨が降るでしょう。

局地的にカミナリを伴うため、落雷などにも注意が必要です。

山沿いは、夜にかけて所々で湿った雪が降りそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は各地で雪や雨が降り、山沿いでは午後も雪が降りやすいでしょう。

最高気温は6℃前後までしか上がらない予想です。



◆風と波

風は比較的弱いでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡で1.5m、中越で1mの予想です。



◆週間予報

この先は、晴れ間の出る日が多くなるでしょう。

最高気温は平年より低い日が多く、日中でも厚手の上着が必要になりそうです。

ただ、花粉の飛散量は多くなるため万全の対策が必要です。



10日(火)は平地でも雪になる時間がありそうです。車の運転など十分に注意ください。