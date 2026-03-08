『初耳学フェス2026』全容発表 AI、新しい学校のリーダーズ、岩田剛典ら追加 中島健人らレギュラー陣も【一覧】
MBS・TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）の番組開始10周年を記念したビッグイベント『初耳学フェス2026 〜春に聴きたい曲で「今」をポジティブに〜』の全貌が8日、発表された。
『日曜日の初耳学』林修＆妻・林裕子先生の2ショット
2024年の初開催では、3万5000人超を動員。今年は会場を東京・渋谷の国立代々木競技場第一体育館にパワーアップ。新生活が始まる4月を最高の気分で迎えてもらいたいと、3月25日水曜日に開催する。
番組で培ってきた多彩なつながりから実現した、一夜限りの音楽祭には、ゆかりのある豪華アーティストが集結。さらに、『初耳学』のレギュラーメンバーも出演。番組の枠を飛び出し、ステージで一体となって会場を盛り上げ、「新しい生活が始まる人」や「心機一転頑張りたい人」の背中を力強く押す。
注目は、出演アーティストたちが「新しい生活を始める人の背中をそっと押してくれる曲」を自らセレクトし、パフォーマンスする特別企画。セットリストには、それぞれのアーティストが選んだ「春に聴きたいポジティブソング」が盛り込まれ、この日、この場所でしか味わえない特別なエールが会場いっぱいに響き渡る。
ステージに集結するのは、AI、新しい学校のリーダーズ、岩田剛典（GAN）、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERら、豪華ラインナップ。さらにお笑い界から、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）とキンタロー。の参戦も決まった。
また、テレビの枠を飛び出す「スペシャルコラボレーション」では、林修、大政絢、澤部佑、中島健人ら番組レギュラー陣がステージに立ち、アーティストたちと一夜限りの共演を果たす。
さらに、U-NEXTでの独占ライブ配信が決定した。
■『初耳学フェス2026〜春に聴きたい曲で「今」をポジティブに〜』
開催日：2026年3月25日（水）午後6時開演（予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館
出演：
キャスト 林修、大政絢、澤部佑（ハライチ）、中島健人、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、キンタロー。
アーティスト AI、新しい学校のリーダーズ、岩田剛典（GAN）、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER
U-NEXT配信
ライブ配信：3月25日（水）午後6時〜ライブ終了まで
見逃し配信：4月7日（火）正午〜5月6日（水）午後11時59分まで（※ライブ配信とは一部内容が異なる場合あり）
販売期間：3月8日（日）〜5月6日（水）午後9時まで
