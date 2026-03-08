WBCで開催された東京ドームの恒例イベント

“世界進出”にどよめいた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕し、東京ドームでは1次ラウンドC組の試合が行われている。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が6日、イニング間に行われている“イベント”の様子を投稿した。まさかの光景に海外ファンが驚きの声を上げている。

フリードマン氏は「Sushi race」という文言に笑い涙の絵文字を付けて、寿司の着ぐるみを着た5人が東京ドームの外野エリアで競争する様子を投稿した。それは東京ドームで行われる巨人戦ではおなじみのイニング間イベント「江戸前スーシーズ」による「寿司レース」だった。背中のネタ部分にWBCのロゴが入った“国際仕様”となっていた。

投稿されたレースでは、コハダがぶっちぎりの1位でゴールイン。日本食である寿司をコンセプトとした奇妙なイベントに「信じられない」「え……何これ……」「コハダが10貫差でブッチギリだ」「午前4時にアパートで一人、WBC寿司レースを観るのは、奇妙な光景だ」と海外ファンも驚いている様子だった。

世界に広がる恒例イベントに日本のファンも大喜び。SNS上では「寿司レースが世界にバレた笑笑」「寿司レースの素晴らしさが世界にバレ始めている」「寿司レースがこんなに受け入れられて嬉しい」「寿司レースがじわじわ世界に広がってる感じがする」と海外での反響を喜ぶコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）