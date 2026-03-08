¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤¬ÄûÀµ¡¦¼Õºá¡¡»³ËÜÍ³¿¤ò¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡¡×¤È¾Ò²ð¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ï3¾¡¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤¬8Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤ò¤á¤°¤êÄûÀµ¡¦¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏWBC¤òÆÃ½¸¤·¤¿VTR¤òÊüÁ÷¡£
¡¡6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡VTR¸å¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤ÄÄûÀµ¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤ÉVTR¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬µîÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡¤·¤¿¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï3¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£