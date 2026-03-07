「今日好き」代田萌花（もか）、美人妹とのプリクラに注目集まる「遺伝子最強」「2人とも目ぱっちりで可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月6日、自身のInstagramを更新。姉妹でのプリクラ写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」ギャルJK「遺伝子最強」美人妹とのプリクラ
代田は「姉妹ぷり」と女の子の絵文字と共に、黒いジップアップトレーナーを着用したプリクラ写真を投稿。お団子のヘアスタイルにシルバーのネックレスを付け、中学生の妹にいなとのお揃いコーディネートを公開した。「＃姉妹」「＃プリクラ」などのハッシュタグを添えて、ピースサインやグッドサイン、手を開いて驚いたポーズを取ったショットなどを披露している。
この投稿に「遺伝子最強」「2人とも目ぱっちりで可愛い」「美人姉妹」「姉妹揃って可愛い」「とっても似てる」「ギャルっぽくて雰囲気好き」「仲良し姉妹」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。もかは、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」ギャルJK「遺伝子最強」美人妹とのプリクラ
◆代田萌花、仲良し姉妹ショット公開
代田は「姉妹ぷり」と女の子の絵文字と共に、黒いジップアップトレーナーを着用したプリクラ写真を投稿。お団子のヘアスタイルにシルバーのネックレスを付け、中学生の妹にいなとのお揃いコーディネートを公開した。「＃姉妹」「＃プリクラ」などのハッシュタグを添えて、ピースサインやグッドサイン、手を開いて驚いたポーズを取ったショットなどを披露している。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に「遺伝子最強」「2人とも目ぱっちりで可愛い」「美人姉妹」「姉妹揃って可愛い」「とっても似てる」「ギャルっぽくて雰囲気好き」「仲良し姉妹」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。もかは、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。
【Not Sponsored 記事】