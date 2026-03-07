「飼い主（ただいま！ お外さむかった！）」

「犬（うわぁああ！！！ もう1回外行けー！）」



【動画】「うわあ！」ママの“犬吸い”にプチパニック発生

そんな“心の声”を添えて投稿された動画が、爆笑を誘っています。映っているのは、シーズーの「ぽこ」ちゃん（3歳・男の子）と、飼い主のママ。床に寝そべったママは、ぽこちゃんを抱きしめながら、もふもふの被毛に顔をうずめてすりすり。その優しい温もりを存分に堪能しています。



一方のぽこちゃんは、口を半開きにしてお腹を丸出し。されるがままながらも、ガルガルと声をあげ、「いいかげんにして…」とでも言いたげな表情です。この動画は1.6万件を超える「いいね」を集め、「笑うw」「私と愛犬もこれ」などの声が寄せられました。飼い主のXユーザー・ぽこさん（@poco20220603）に話を聞きました。



「犬吸い」の儀式、その効果は？

ーー撮影時の状況を教えてください。



「パートから帰宅して、へとへとで。思わずぽこちゃんをいっぱい吸って、撫でくり回していたら、その様子をパパに撮影されていました（笑）」



ーーぽこちゃんを吸う効果はありましたか？



「シーズー独特のいい匂いがして、とても癒やされました。でも、ぽこちゃんにとっては迷惑なんだろうなと…。いつも吸わせてもらっていますが、まったく逃げようとはしないので、許してくれていると思いたいです（笑）」



ーーぽこちゃんと気持ちが通じていると感じる瞬間はありますか



「ぽこちゃんは、日頃から私たちの様子をじーっと観察しています。気持ちに寄り添ってくれているなと感じることはよくありますね。疲れていると、自分の体をくっつけてくれたり、逆に元気そうだと感じると、おもちゃを持ってきて『投げて』とアピールしたり。私たちのことをよく見てくれている、優しい子だなと思います」



リプライ欄には、あまりに正直な反応を見せるぽこちゃんに悶絶する声が続々と寄せられています。



「笑うwww」

「私と愛犬もこれ」

「温度差かわいすぎて草」

「抱きしめさせてくれるの優しすぎる」

「腹丸出しのツンデレわんこかわいいw」

「ワンコとか猫をお迎えしてこれがしたい」

「声とお腹おっぴろげが合ってない（笑）」

「困って『アアーッ』って言ってるのかわいい」

「ただのイチャつきを見せられてて幸せになる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）