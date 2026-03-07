【長野・東北限定】旅もはなまる！　コウペンちゃんのイラストが可愛い、クッキー＆まんじゅうが販売中

人気キャラクター、コウペンちゃんとコラボした、長野・東北限定のプリントクッキーとプリントまんじゅうが2026年3月2日より販売されている。

※すべて価格は税込み

些細なことを褒めて、肯定してくれる！ 癒し系キャラ

「出勤してえらい！」「のんびりしてえら〜い！」「今日もはなまる！」……勉強し、働き、家事をし、子育てし、と日々勤しむ現代人の心を掴んだセリフだ。出勤して当たり前、のんびりするのには罪悪感がつきまとい、今日も反省する点を見つけては自分にダメ出しする。いつの間にか、こんな生活が当たり前になって心が疲弊しているという人も多いのではないだろうか。

コウペンちゃん

コウペンちゃんは、イラストレーターのるるてあさんが描く、コウテイペンギンの赤ちゃんのキャラクター。2017年にTwitter（現X）で「出勤してえらい！」というイラストが投稿されたことをきっかけに、爆発的な人気となった。

先述したような日々の何気ない行動を、可愛らしい仕草と一緒に全力で肯定して、褒めてくれる。そんなコウペンちゃんに癒される人が続出し、SNSでの人気にとどまらず、LINEスタンプや書籍、グッズ、コラボアイテムなどが続々と登場。テレビアニメも放送されている。

コウペンちゃんと旅した気分に！ 長野・東北限定のお土産

今回新しく販売されたのは、「コウペンちゃんとお出かけ日記」「一緒におさんぽ」をテーマに、旅先を訪れるコウペンちゃんを描いた愛らしいイラストをプリントしたクッキーとまんじゅう。

長野限定商品には、国宝の松本城、長野県の県鳥に指定されているライチョウ、長野県の郷土料理であるおやきが描かれている。東北限定の商品には、いわゆる東北6大まつりと呼ばれる、青森ねぶた祭、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりが描かれている。クッキーとまんじゅうには、ひとつひとつにコウペンちゃんがプリントされているので、コウペンちゃんと旅の思い出を振り返る、お土産にぴったりな商品だ。

コウペンちゃんお出かけ日記長野編プリントクッキー（8枚入り） 1144円

コウペンちゃんお出かけ日記東北編プリントクッキー（8枚入り） 1144円

コウペンちゃん長野でいっしょにおさんぽまんじゅう（16個入） 864円

コウペンちゃん東北お祭りめぐりまんじゅう（16個入） 864円

販売場所は、長野限定商品は長野県内のサービスエリア・パーキングエリア、駅構内、お土産店など、東北限定商品は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県内のサービスエリア・パーキングエリア、駅構内売店、お土産店など。

旅先での楽しい思い出にはもちろん、たとえどんなトラブルがあろうとも、全部にはなまるをくれるに違いないコウペンちゃん。お土産に癒されてみては。

【画像】コウペンちゃんがライチョウに乗ったり、ねぶたになったり！ 長野・東北限定クッキー＆まんじゅう（5枚）