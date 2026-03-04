アウターを脱いだ時が真骨頂「室内のドレスアップが上手くいく」コートに頼らない服







「ほどよくセンシュアル」色気のあるワンピース

ほんのりと肌がのぞく透け感や、女性らしい輪郭を描くタイトな身ごろ。心地よく、カジュアルな印象が強いニット素材ありきなら露骨な色っぽさを回避できる。映える見た目やささいなディテールにこだわった、特別な１枚をリサーチ。







デコルテが映える部分的なシアー素材

ニットワンピース／Ameri ざっくり編みのケーブルニットにギャップを生む、繊細なシアーなえりもと。丸みのあるパフスリーブでレディな色みとディティールにやわらかさを。







肩まわりを華奢に見せる極細ストラップ

グレーニットワンピース／ánuans ストラップは長さの調節ができ、厚みのあるインナーを仕込むことも可能。カシミヤブレンドのハリのある素材は、着心地をアップしながら型くずれしにくく、体のラインもあらわになりくい。







大胆に開いたV字カッティングで抜かりない後ろ姿へ

ショートニットワンピース／Rosarymoon 毛足の長くしったりとした素材感のアンゴラニットを使用し、エレガントな雰囲気に。オーバーサイズのトップス、チュニック丈のミニワンピとした着方の幅も広い。







