「お鍋」について大調査！頻度は？どんなアレンジが好き？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第458回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！和風・洋風・アジア風など、アレンジ次第で飽きずに食べられる【お鍋】に関するアンケート結果をまとめてみました。みんなどのくらいの頻度で食べる？どんなアレンジ鍋が好き…？「お鍋」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「お鍋」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1:おうち鍋、作る頻度は？
最も多かった1位は「月に2〜3回」。
今日の献立どうしよう！と悩んだ時には、お鍋が大助かり。作業も少なくすむため、無理のないペースで楽しめるのもありがたい存在です。
そして2位は「月に1回」。寒さが本格化したタイミングで登場する特別感もありそう。3位は「週1回」がランクイン。
具材や味付けを変えて、飽きずに楽しめるのがお鍋の魅力ですね。また、少数ながら「作らない」という声もありました。家族構成やライフスタイルの変化もあるのかもしれません。
■Q2: 魚介類の鍋、入れたいのは？
1位は「牡蠣」。濃厚なうま味が魅力的で、冬ならではのぜいたく感が楽しめる食材として人気ですね。
僅差で「タラ」が2位にランクイン。淡白ながらふっくらとした身が魅力です。
3位は、大人にも子どもにも人気がある「エビ」。見た目も豪華になり、食卓が一気に盛り上がります。そして4位は「アサリ」。アサリ入りのトマト鍋は濃厚で美味！だしを楽しみたい方におすすめの食材です。
■Q3: アレンジ鍋、どれ食べたい？
・１位 カレー鍋 40%
・2位 麻辣鍋 26%
・3位 カマンベール鍋 17%
・4位 コンソメ鍋 15%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,244票
圧倒的1位は「カレー鍋」！スパイシーでコク深く、〆まで楽しめる満足度の高さが人気です。
そして2位は、今話題の「麻辣鍋」がランクイン。しびれる辛さがクセになるお鍋として注目を集めています。
３位は、とろ〜りチーズが主役の「カマンベール鍋」。SNS映えするビジュアルと濃厚な味わいで、パーティーにもぴったりです。4位は、洋風アレンジの定番「コンソメ鍋」。ポトフ風な味わいで、野菜の甘みが引き立つ、やさしい味わいが魅力なお鍋です。
■Q4: 水炊きのタレ、どれが好き？
・１位 ポン酢 67%
・2位 ごまだれ 15%
・3位 おろしだれ 9%
・4位 ネギ塩だれ 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数39,073票
圧倒的支持を集めて1位に輝いたのは「ポン酢」。さっぱりとした酸味が素材のうま味を引き立て、水炊きの王道として不動の人気です。
2位は、コクうまの「ごまだれ」。野菜もお肉にもよく合いますね。
3位は、さっぱり食べられる「おろしだれ」。4位は、パンチが効いた「ネギ塩だれ」。シンプルな水炊きですが、つけだれをアレンジすると飽きずに食べられます。ぜひ、いろいろな味で食べてみてくださいね。
定番も進化系も楽しめるのが鍋の魅力。寒い季節はもちろん、アレンジ次第で一年中活躍してくれますよ！それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
