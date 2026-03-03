レミオロメン、15年ぶりの新曲「100億の承認欲求」リリックビデオ公開！公開直前にはメンバー出演のライブ配信も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

レミオロメンが新曲「100億の承認欲求」のリリックビデオを3月4日にプレミア公開。公開直前には、トーク番組も配信する。

■映像監督はフォトグラファーの神藤剛が担当

「100億の承認欲求」は、先行配信中の「さあはじめよう」と同じく3月4日にリリースされるベストアルバム『SINGLES BEST＋』に収録されるレミオロメンとして15年ぶりの新曲。

2025年12月の活動再開発表時の藤巻亮太（Vo、Gu）のコメントに綴られた想いにも通ずるバラードで、小林武史が共同プロデュースで参加。先日、藤巻がDJを務めるFM FUJIのレギュラーラジオ番組『FM藤巻』に、ベースの前田啓介、ドラムの神神宮司治をゲストに招いて初オンエアされた。

リリックビデオは、3月4日の19時45分からYouTubeでプレミア公開。今回自身初となる映像監督を務めたのは、フォトグラファーの神藤剛。主にスチール / ムービーカメラマンとして活躍する神藤ならではの視点で練られた企画・演出に注目だ。

また、このプレミア公開の直前となる19時からメンバー全員が参加するトーク番組をYouTubeでライブ配信。ファンから事前に受け付けた質問にも答えるなど、作品リリース日ならではの特別な番組となる。

なお、レミオロメンは3月9日から15年ぶりとなる全国ツアー『Reunion Tour 2026』を開催する。詳細はツアー特設サイトで。

■配信情報

『「SINGLES BEST＋」リリース＆「100億の承認欲求」Lyric Video公開直前 YouTube ライブ配信』

03/04（水）19:00～

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

ALBUM『SINGLES BEST＋』

■【画像】レミオロメンのアーティスト写真

■関連リンク

YouTubeライブ配信の質問はこちらから

https://forms.gle/1Ca6NqDnRAB5oFZL7

ツアー特設サイト

https://www.remioromen.jp/reunion_tour2026/

レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/