2月23日、hitomiがInstagramを更新した。

【写真】美スタイル披露のデニムコーデSHOTも公開

hitomiは、自身のInstagramアカウントにて、「今日は、暖かい日でしたね！息子のサッカー観戦に行きました」と報告しつつ、「すごく成長していて、頑張っていて…嬉しかったな〜」とコメントし、サングラスをかけたデニムコーデを公開。

また、現在11歳の長男について、「来年には中学生だから、かぁさんの対応の仕方も変えないといけない時期に入ってきていて…友達の前では特に気をつけないといけないみたい “恥ずかしいからやめてね！”という感じ増えてきてますね、、、”はい！了解 “という気持ちで、だけどちょっと寂しいというのが母心であります。」「#サッカー #息子 #成長 #子離れ #しなくては」とハッシュタグも添えて綴っていた。

この投稿に対して、コメント欄には、「母心には共感」「ますますステキなママさん」「ナイスコーデ」「オシャレで素敵」などの声が寄せられていた。

2024年にデビュー30周年を迎え、今後も精力的な活動を続ける意欲を見せているhitomi。私生活では、17歳の長女、11歳の長男、9歳の次男、5歳の三男という4児の母として奮闘する様子をSNSを中心に発信中だ。

画像出典：hitomiオフィシャルInstagramより