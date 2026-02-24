による大人気漫画の実写シリーズ「ONE PIECE」にて、“麦わらの一味”を演じるキャスト5人が、ワールドベースボールクラシック（WBC）侍ジャパンの初戦となる2026年3月6日のチャイニーズ・タイペイ戦にて始球式を務めることが発表された。

ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが揃ってマウンドに登場する。

(C) 尾田栄一郎/集英社

配信プラットフォームのNetflixが、WBCの日本国内ライブ配信を行うことにちなんだコラボレーション。3月6日の18:00よりNetflixでライブ配信開始予定。19時00分より試合開始。

実写シリーズ「ONE PIECE」は3月10日よりシーズン2に突入。これに先駆け、シーズン1の振り返り特別映像も公開された。

Netflix シリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日世界独占配信。「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合は3月5日～3月18日Netflix日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。