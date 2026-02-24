【Xiaomi Smart Band 9 Pro】 参考価格：8,709円 セール価格：8,280円 【Redmi Watch 5】 参考価格：14,980円 セール価格：11,980円

「Xiaomi Band 9 Pro」（オブシディアンブラック）

Amazonにて、シャオミ（Xiaomi）のスマートウォッチが特別価格で販売されている。

今回、1.74インチ有機ELディスプレイを備えた「Xiaomi Band 9 Pro」（オブシディアンブラック）と、2.07インチ有機ELディスプレイを搭載した「Redmi Watch 5」（オブシディアンブラック）が割引価格でラインナップされている。セール価格は「Xiaomi Band 9 Pro」が参考価格から5%オフの8,280円、「Redmi Watch 5」が参考価格から20%オフの11,980円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Xiaomi Band 9 Pro」（オブシディアンブラック）

参考価格：8,709円→セール価格：8,280円（5%オフ）

「Redmi Watch 5」（オブシディアンブラック）

参考価格：14,980円→セール価格：11,980円（20%オフ）