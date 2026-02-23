「とくに着回しに向く」シンプルなワンピースの選び方「コートがなくても可愛い」普通すぎないデザイン







1枚完結ニットワンピの「使えるバリエーション」

着心地がいいうえにさまになる、シンプルなニットワンピース。この先コートを着なくなることも見据えて、見るべきポイントは「どこに、どのくらい」飾りがあるか。少なければもの足りず、多すぎると着回しにくい。そんなさじ加減がちょうどよく、春まで・春からも高稼働の活躍が期待できるデザインを厳選してご紹介。







シャープに導く胸元のVカット

グレーワンピース／CITEN（ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク） リラックスできるフォルムにキレを加えるスキッパーデザイン。中がちらっと見える開き具合でレイヤードの幅も広がる。裏地はボンディングのようなしっとり質感。







スウェットライクなふっくら生地

ブラウンワンピース／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） スリットもポケットも排した、特徴は素材だけのミニマルデザイン。ダブルフェイスの厚め生地はやわらかな着心地に加え、体のラインを拾わないうれしい効果も。







ウエストマークできる装飾つき

ウエストノットニットワンピース／アダム エ ロペ 羽織りにもなる前開きタイプ。腰巻き風に見えるひもはたらしたり、後ろで結んでも。黒に映える白ボタンがひそかに縦長のスタイルを強調。







