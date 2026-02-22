¡Ö¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡×¤È¿¦¾ì¤Î´Ç¸î»Õ¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¢ª10Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡ª°Õ¼±¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤½Ð»º¤Ë´¶Æ°¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó(@john11050250)¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê½Ñ¼¼¤ÇÆ¯¤¯´Ç¸î»Õ¡Ö¥ª¥Ú´Ç¡×¤À¡£3¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤òÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø»°¿ÍÌÜ¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¥ì¥Ý¤À¤è¡Ù¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿¦¾ì¤ÎÀìÌç°å¤¿¤Á¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£´Ç¸î»Õ¤Ï¡Ö¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢»º²Ê°å¤Ï¡ÖÊ¬ÊÚ¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇËã¿ì²Ê°å¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÌµÄË¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÌµÄËÊ¬ÊÚ¤À¤¬¡¢°å»Õ¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Ë¤âÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£Ëã¿ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ØÄË¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊìÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯»º¸å¤ÎÌá¤ê¤¬·Ú¤¤¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÎ·¿¤äÂÎ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÊÌÅÓ10Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£3¿ÍÌÜ¤Ç·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÈÀ®¸ù¤Î¸°
1¿ÍÌÜ¤ÏÍÄË¤Ç½Ð»º¤·¡¢2¿ÍÌÜ¤â¼«¿®¤æ¤¨¤ËÌµÄË¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿2¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤Ç¤½¤Î¼«¿®¤ÏºÕ¤±»¶¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿3¿ÍÌÜ¤Ç¤ÎÌµÄËÊ¬ÊÚ¡£»º¸å¤Î·Ð²á¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÎÉ¹¥¤Ç¡¢¤ï¤º¤«4Æü¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°Õ¼±¤¬Èô¤Ó¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÄË¤«¤Ã¤¿²áµî2²ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Êµ²±¤È¤·¤Æ¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤À¡£
À®¸ù¤Î¸°¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤äÇØ¹ü¤ÎÏÑ¶Ê¶ñ¹ç¡¢¤½¤·¤Æ°å»Õ¤ÎÏÓ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ëËã¿ì²Ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¡×¤È¸ì¤ê¡¢»öÁ°¤Î²¼Ä´¤Ù¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð»º°ì»þ¶â¤ÎÁý³Û¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤¬6Ëü±ß¤ÇºÑ¤ó¤À¤³¤È¤âÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆü¾ï¤ä°åÎÅ¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¡¢°¦Ç¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òX¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
なかじょん(@john11050250)
