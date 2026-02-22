[2.22 J1百年構想リーグ EAST第3節](Ksスタ)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 6 飯田貴敬

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

DF 71 フォファナ・マリック

MF 3 大崎航詩

MF 8 加藤千尋

MF 19 仙波大志

MF 25 真瀬拓海

FW 10 渡邉新太

FW 11 鳥海芳樹

控え

GK 21 松原修平

DF 2 ダニーロ

MF 14 新井瑞希

MF 24 山崎希一

MF 39 山本隼大

MF 48 山下優人

FW 13 粟飯原尚平

FW 29 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

監督

樹森大介

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 15 前貴之

DF 28 河野貴志

MF 5 小林祐介

MF 8 津久井匠海

MF 32 天笠泰輝

MF 37 姫野誠

FW 9 呉屋大翔

FW 30 松村拓実

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

MF 6 エドゥアルド

MF 27 岩井琢朗

MF 33 猪狩祐真

MF 42 イサカ・ゼイン

MF 67 日高大

FW 10 カルリーニョス・ジュニオ

FW 20 石川大地

監督

小林慶行