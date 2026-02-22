水戸vs千葉 スタメン発表
[2.22 J1百年構想リーグ EAST第3節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 2 ダニーロ
MF 14 新井瑞希
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
FW 13 粟飯原尚平
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
樹森大介
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 15 前貴之
DF 28 河野貴志
MF 5 小林祐介
MF 8 津久井匠海
MF 32 天笠泰輝
MF 37 姫野誠
FW 9 呉屋大翔
FW 30 松村拓実
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
MF 6 エドゥアルド
MF 27 岩井琢朗
MF 33 猪狩祐真
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 67 日高大
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 20 石川大地
監督
小林慶行
