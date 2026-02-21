¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙÁ°ÊÔ¤ÎËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡±§¼£»Ô¤Ç¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â
¡¡4·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙÁ°ÊÔ¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§º£¤³¤½¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡È2015Ç¯¥¢¥Ë¥á»Ë¡É¡¡¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡ÙÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÎÍ½Ãû¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ø¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Ï¡¢µþÅÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿áÁÕ³Ú¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡£2015Ç¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤¬3´ü¡¢·à¾ìÈÇ¤äÆÃÊÌÊÔ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ±Ç²è¤Ê¤É5ËÜ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù¤Ë¤Æ´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¶â¾Þ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿ËÌ±§¼£¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤¬î²¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î±éÁÕ¥·ー¥ó¡£¥É¥é¥à¥á¥¸¥ãー¤Î¹âºäÎïÆà¤ÎÍ¦»Ñ¡¢ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æ¹Ô¿Ê¤¹¤ëÉô°÷°ìÆ±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï²¿¤Î¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²«Á°µ×Èþ»Ò¤¬ÉôÄ¹¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ºÝ¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ëÁ°ÉôÄ¹¤ÎµÈÀîÍ¥»Ò¡¢ÉûÉôÄ¹¤ÎÃæÀî²Æµª¤Î¿·µ¬¥Ü¥¤¥¹¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Î±éÁÕ¥·ー¥ó¤â¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Âè3ÃÆ¤¬3·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤Ë¤ÏÁíÀª17Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Âè2ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Á¥åー¥Ð¤¯¤ó¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·î6Æü¤Ë¤Ï·àÃæ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë±§¼£»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡Ù9²óÌÜ¤À¤è¡ª±§¼£¤Ç¤ªº×¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¹õÂô¤È¤â¤è¡¢Ä«°æºÌ²Ã¡¢ËÅÄË¨³¨¡¢°ÂºÑÃÎ²Â¡¢¸Í¾¾ÍÚ¤Î5Ì¾¡£ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¥ã¥¹¥È¥Èー¥¯¡¢¿·µ¬½ñ¤²¼¤í¤·¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡¢¤½¤·¤Æ¿·¾ðÊó¤âÂ¿¿ôÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥·¥êー¥ºÂè1´ü¤ÎBlu-ray¤Ë¤·¤«¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤ÈÖ³°ÊÔ¡Ø¤«¤±¤À¤¹¥â¥Ê¥«¡Ù¤¬¡¢3·î14Æü¤«¤é3·î21Æü¤Þ¤Ç¡¢YouTubeµþ¥¢¥Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Î¡È¤â¤Ê¤«¡É¤È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥³¥ó¥¯ー¥ë¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤ÐÊä·çÉô°÷¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Ê¤«¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ç¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤â¤Ê¤«¥á¥ó¥Ðー¤Î±¢¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Èー¥êー¤À¡£
¡¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë