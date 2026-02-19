楽天カード、アプリ「Rakuten Card Lite」にAIエージェントを搭載 - カード利用データを基に最適な情報を提示
楽天グループと楽天カードは2月19日、楽天カード会員専用の英語対応アプリ「Rakuten Card Lite」(Android/iOS)にAIエージェントを搭載し、提供を開始した。
AIエージェントを「Rakuten Card Lite」アプリに搭載
Rakuten Card Liteに搭載されたAIエージェントは、楽天カードが保有する豊富な決済データを学習に活用し、楽天カード会員の利用明細データを基に、月ごとの利用金額を時系列で集計したり、期間や利用先を特定した明細を提示するなど、パーソナライズされた体験を提供する。
例えば、「スーパーマーケット」や「レストラン」など、指定した利用先のカテゴリーごとの合計額を推測して回答することができる。同カード会員は誰でも無料で利用することができ、AIとの会話は日本語と英語の両方に対応している。
イメージ(左:日本語/右:英語)
本AIエージェントは、2026年中に楽天カードアプリへの搭載を予定しており、より多くの会員がAIによるサポートを受けられるようになる。将来的には、利用明細に関する質問だけでなく、楽天カード全般に関する幅広い質問にも回答するなどの機能を拡充し、また、日本語と英語以外の言語での会話にも対応する予定だ。
「楽天カードは、社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります」(同社)
AIエージェントを「Rakuten Card Lite」アプリに搭載
Rakuten Card Liteに搭載されたAIエージェントは、楽天カードが保有する豊富な決済データを学習に活用し、楽天カード会員の利用明細データを基に、月ごとの利用金額を時系列で集計したり、期間や利用先を特定した明細を提示するなど、パーソナライズされた体験を提供する。
イメージ(左:日本語/右:英語)
本AIエージェントは、2026年中に楽天カードアプリへの搭載を予定しており、より多くの会員がAIによるサポートを受けられるようになる。将来的には、利用明細に関する質問だけでなく、楽天カード全般に関する幅広い質問にも回答するなどの機能を拡充し、また、日本語と英語以外の言語での会話にも対応する予定だ。
「楽天カードは、社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります」(同社)