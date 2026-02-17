日本テレビ系「ZIP!」「シューイチ」などに出演しているフリーの後藤楽々アナウンサー(25)が17日までに自身のインスタグラムを更新。豪快な食べっぷりを公開した。



【写真】大きなお口であっぱれな食べっぷり!

東京・虎ノ門の飲食店を訪れ、フライドチキンを数種類のソースで楽しむ動画を軽快な「天国と地獄」のメロディーに乗せて投稿。「チキンをディップさせるという非日常 カロリー爆弾だけれど、それがまた、さいく～!」と、手袋をしてチキンを手づかみでカップに入ったソースにつけるワイルドなディナー風景を披露。「チキンがザックザクで、ジューシーで濃い～ソースと相性バッチシ ずっとずっと行きたかったので、、、やっと行けた!記念に動画」と念願の来店だったことを明かした。



口元にあふれるソースも気にせずほおばり、グラスのビールを流し込んで至福の表情を見せる姿に、ファンからは「美味しそうすぎる」「ララちゃんの食べっぷり やっぱ見ると元気もらえるよ～」「幸せそうな笑顔が最高」「コレはビール進むわ まさしく悪魔的食べもの」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）