スノボ金・戸塚優斗、“ミセス意識”のラメネイル話題「自分もやってみようかなって」今井胡桃選手との関係性にも反響相次ぐ「素敵すぎる」「似合ってます」
【モデルプレス＝2026/02/17】スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が2月17日までに自身のInstagramで大会のオフショットを公開。北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプに出場した今井胡桃選手との関係性に注目が集まっている。
【写真】スノボ金選手の“ミセス意識”ネイル
同大会で金メダルを獲得し、大きく注目を浴びた戸塚選手。オフショットでは、青や金のラメが印象的なネイルが映り込み、話題を呼んでいた。
2月16日に放送された日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）のインタビューでは、戸塚選手が自身のネイルについて「左手の中指、右手の薬指が金色」と解説。金色を取り入れた理由について「男子の予選終わった次の日に、金を取れるように金を入れてもらって。普段ずっとしているので、こっち（ネイルをしている状態）のほうが自分のモチベーションも上がる」と明かしていた。
また、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のファンとして知られている戸塚選手。ネイルをしている理由については「Mrs. GREEN APPLEさんが好きなので、やっぱりネイルをしているときがあったりとか、自分もやってみようかなって」とMrs. GREEN APPLEの影響を受けていると語った。
さらに、ネイルは北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプに出場した今井選手にしてもらったそう。今井選手は自身のInstagramで戸塚選手の金メダルを受け「一緒に泣いた4年前から沢山頑張って乗り越えた1位本当におめでとう 自分では苦い思い出しか作れなかったオリンピックが優斗のおかげで素敵な思い出になりました 素敵な景色を見せてくれてありがとう」とメッセージを送り、ハグする様子を披露している。
この投稿や放送を受け、視聴者からは「素敵すぎる」「似合ってます！」「ミセスの影響だったんだ！」「今井選手のメッセージに感動」「2人の関係性に涙」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノボ金選手の“ミセス意識”ネイル
◆戸塚優斗選手、ネイルのきっかけはミセス
同大会で金メダルを獲得し、大きく注目を浴びた戸塚選手。オフショットでは、青や金のラメが印象的なネイルが映り込み、話題を呼んでいた。
また、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のファンとして知られている戸塚選手。ネイルをしている理由については「Mrs. GREEN APPLEさんが好きなので、やっぱりネイルをしているときがあったりとか、自分もやってみようかなって」とMrs. GREEN APPLEの影響を受けていると語った。
◆戸塚優斗選手、今井胡桃選手との関係性が話題
さらに、ネイルは北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプに出場した今井選手にしてもらったそう。今井選手は自身のInstagramで戸塚選手の金メダルを受け「一緒に泣いた4年前から沢山頑張って乗り越えた1位本当におめでとう 自分では苦い思い出しか作れなかったオリンピックが優斗のおかげで素敵な思い出になりました 素敵な景色を見せてくれてありがとう」とメッセージを送り、ハグする様子を披露している。
この投稿や放送を受け、視聴者からは「素敵すぎる」「似合ってます！」「ミセスの影響だったんだ！」「今井選手のメッセージに感動」「2人の関係性に涙」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】