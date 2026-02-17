『午前十時の映画祭16』が4月3日より全国68劇場で約1年にわたって開催されることが決定。新たな上映作品20本、再上映作品5本の全25本のラインナップが発表された。

オープニングは、本映画祭初となるアニメーション映画からスタート。公開から30年以上経った今もなお、世界中のクリエイターに多大な影響を与え続ける大友克洋監督の『AKIRA』と、押井守監督の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』が上映される。さらに、黒澤明監督の『用心棒』『椿三十郎』が登場し、新規セレクト作品として2000年代に大ヒットを記録したミュージカル映画『オペラ座の怪人』『レ・ミゼラブル』もラインナップされた。

また、ロバート・レッドフォード主演『スパイ・ゲーム』、ダイアン・キートン主演『マンハッタン』、そしてロブ・ライナー監督の『恋人たちの予感』など、世界中から愛された映画人たちの訃報を受け、彼らが銀幕に刻んだ姿を追悼を込めて上映する。

そのほか、サスペンスアクション『カプリコン・1』、西部劇『許されざる者』の1960年版と1992年版の2作、東宝特撮『ガス人間第1号』『マタンゴ』、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で話題の小泉八雲原作の小林正樹監督作『怪談』、ジャッキー・チェン監督＆主演の代表作『ポリス・ストーリー／香港国際警察』などがスクリーンに蘇る。（文＝リアルサウンド編集部）