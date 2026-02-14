「PTSDの方に言ってはいけない言葉」はご存知ですか？【医師監修】

身近にPTSDの患者さんがいる方のなかには、どのように声かけをしたらよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。たしかにどのような声かけが正解なのか、迷うのも無理はありません。

本記事では、PTSDの方に言ってはいけない言葉を紹介します。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

PTSDの方に言ってはいけない言葉

がんばりましょう

早く忘れましょう

生きているだけでよいではありませんか

私には耐えられません

気持ちはわかります

前向きに行きましょう

考えなければよいじゃないですか

強く生きないとダメですよ

いつまでもくよくよしてはいけません

次によいことがありますよ

その他にも、PTSDの方に言ってはいけない言葉がたくさんあります。言葉のかけ方次第では、本人のなかで突き放されてしまった、誰にもわかってもらえないというような思いを抱きやすくなります。言葉をかける際は、患者さんの気持ちに寄り添った言葉がけが重要です。

編集部まとめ

本記事では、PTSDの方に言ってはいけない言葉を紹介しました。PTSDの方に安心感を与えるためには、本人の気持ちに寄り添った声がけが重要です。

その他にも、生活や健康などさまざまな側面でサポートすることで、日常生活への復帰がスムーズになりやすくなります。

PTSDの方への接し方で困った点があれば、精神科やメンタルクリニックなどに相談しましょう。

