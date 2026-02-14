昨夏の甲子園で県岐阜商の１６年ぶり４強進出に貢献した横山温大（はると）外野手（３年）が１４日、進学先となる岐阜聖徳学園大の練習に初参加した。岐阜市内の同校グラウンドでノック、打撃練習などを行い「高校時代はいろいろな経験をさせてもらって、甲子園ベスト４という結果が残すことができた。また大学は一からのスタートなので、まずはチーム内での競争に勝ち残れるように。１年生からレギュラーを取る気持ちで練習に臨んでいきたい」と意気込んだ。

同校は東海地区大学野球連盟の岐阜学生野球リーグに所属し、元中日投手の近藤真市監督（５７）がチームを率いる。横山は生まれつき左手の指が欠損しているハンデを克服し、昨夏の甲子園で攻守にわたって躍動。全力プレーを貫く姿は多くの人々の感動を呼んだが、「もっともっと自分を高められると思いましたし、技術の面、総合的な面でもまだまだ発展途上というか、全然レベルアップできる。もっとレベルアップした自分の姿を想像して、大学でもやっていこうと思いました」。舞台を大学野球に移して、夢の続きを追う。