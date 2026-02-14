女子大生グラビアアイドルの石橋てるみ（28）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。看護師ショットを投稿した。

「モシモシの練習覗いたな！？」とつづり、ピンクの看護師のコスチュームがはだけ、ランジェリーがチラリとのぞく状態で聴診器を使う練習ショットを公開。病院のベッド上で洋服を脱いだランジェリーショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「かわいい」「ナイスボディ」「美バスト綺麗」「スタイル良すぎ」「むちむち感が最高」「シルエット綺麗」などのコメントが寄せられている。

石橋は静岡県出身。林凛の芸名で芸能界デビュー。20年には「ミスユニバーシティ全国大会」ファイナリスト。22年4月、写真集「らぶゆーハート」を発売。23年放送のテレビ東京系「ゲキカラドウ」に出演するなどテレビ、CM、雑誌など幅広う活動。25年5月、本名の「石橋てるみ」に改名。SNSなどのプロフィル欄には「永遠の女子大生」と記してきたが、今春に3つの大学で10年間通っていた大学生活を終了予定。趣味はダンス、アメリカンフットボール、韓国語、投資。特技はピアノ、茶道、水泳。身長171センチ。バストは91センチ、Fカップ。血液型A。