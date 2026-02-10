人気のブラセットも！ GiRLS by PEACH JOHNから2026年春の新作を発売

PEACH JOHNの妹ブランドである「GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）」はこのほど、2026年春の新作を発売しました。

■「なちゅこれ」や「もりこれ」から新色ブラが登場

「なちゅこれシンプルレースブラセット」（2,178円）は、カップ表面にダーツ1本のみでアウターに凹凸が映りにくいデザイン。軽い着け心地でほどよく寄せ上げ、自然な高さと丸みのバストに整えます。カラーはアンティークピンクを用意しました。

「もりこれ脇高レーシィブラ」（2,178円）は、大柄のレースを贅沢に使用。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで寄せ上げ、ボリュームのあるバストを叶えます。別売りでマッチングのショーツも用意しました。カラーはアッシュピンクです。

「もりこれ脇高レースアップブラ」（2,178円）は、中央のレースアップで、谷間の寄せ具合を調節できる脇高ブラ。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、バストをボリュームアップしつつ寄せて、谷間をメイクします。別売りでマッチングのショーツも用意しました。カラーは、ブルーグレー。

「りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット」（2,178円）は、ノンワイヤーならではのラクな着け心地が特徴です。カップ下側にパワーネット二つ折りのサポートパネルが付いており、カップとバストの広がりを抑えて自然な丸み＆高さに整えます。カラーはモーヴピンクを用意。

そのほか、「なちゅこれギャザーレースブラセット」（2,178円）や「もりこれロングレースブラセット」（3,278円）、「なちゅこれローズエンブロイダリーブラセット」（2,178円）を、それぞれ3色展開で販売しています。

■商品概要

商品名／カラー：なちゅこれシンプルレースブラセット／アンティークピンク

価格：2,178円

商品名／カラー：もりこれ脇高レーシィブラ／アッシュピンク

価格：2,178円

商品名／カラー：もりこれ脇高レーシィショーツ／アッシュピンク

価格：1,200円

商品名／カラー：もりこれ脇高レースアップブラ／ブルーグレー

価格：2,178円

商品名／カラー：もりこれ脇高レースアップショーツ／ブルーグレー

価格：1,078円

商品名／カラー：りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット／モーヴピンク

価格：2,178円

商品名／カラー：なちゅこれギャザーレースブラセット／アイボリー、ピンク、ブルーグレー

価格：2,178円

商品名／カラー：もりこれロングレースブラセット／ホワイト、チャコール、ブルーグレー

価格：3,278円

商品名／カラー：なちゅこれローズエンブロイダリーブラセット／ブルーグレー、ピンク、ミント

価格：2,178円

（フォルサ）