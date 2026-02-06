¡ÖDef Tech¡×MicroÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂçËã¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¡¡´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£×£á£ù¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ä£å£æ¡¡£Ô£å£ã£è¡Ê¥Ç¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î£Í£é£ã£ò£ïÍÆµ¿¼Ô¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¡¢ËÜÌ¾¡¦À¾µÜÍ¤µ³¡á£´£µ¡Ë¤ÎàÂáÊáÍ¾ÇÈá¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££Ä£å£æ¡¡£Ô£å£ã£è¤Ï£¸Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Ãæ»ß¤Ë¡££µÆü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç£´·î£µÆü³«ºÅ¤Î¡Ö£Ô£Ï£Ô£Ô£Å£É¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì¡¡£²£°£²£¶¡×¤È£µ·î£±£¶Æü³«ºÅ¤Î¡Ö£Á£Ã£Ï¡¡£Ã£È£é£Ì£Ì¡¡£Ã£Á£Í£Ð¡¡£²£°£²£¶¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Í£é£ã£ò£ïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢£³·î£µÆü¤Ë¼«¿È½é¤Î½ñÀÒ¡ÖÇÈ¤Ë¾è¤ë£³£¶£¶Æü¤Î²»ÍÕ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¡ÖÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Ãø¼ÔËÜ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢À¿¤Ë°ä´¸¤Ê¤¬¤éËÜ½ñ¤ÎÈ¯´©¤òÃæ»ß¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Ãø½ñ¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î£³£¶£¶ÆüÊ¬¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î°ìÉô¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¹¥¤¤ÎÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿à³¤¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·á¤ò¼«¤éÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Í£é£ã£ò£ï¤µ¤ó¤Ï³¤¤ò¿¼¤¯°¦¤·¡¢³¤¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤ËÇ®¿´¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÃø½ñ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¡¢³¤¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï£Í£é£ã£ò£ï¤µ¤ó¤Î¡Ø¼¡À¤Âå¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê³¤¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ä¶ÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âç¤¤Ê»Å»ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤È¡¢À¤´Ö¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë£Í£é£ã£ò£ï¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Çä¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬°Ê¾å¤Ë¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îº¹¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££Í£é£ã£ò£ï¤Ï¸å¼Ô¤ÎÊý¤Ç¡¢ÁÇ´é¤Ï³¤¤ò°¦¤¹¤ë²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë£Í£é£ã£ò£ïÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£