＜義母のせいで信用ゼロ＞離婚はイヤだ！土下座謝罪の結果「行動で示せ」【第6話まんが：夫の気持ち】
俺はユウジ。妹・ミキの顔合わせ費用を家計から出したかった俺は、「家族を守るため」と自分に言い聞かせ、夜中にこっそり通帳を探していました。バレたってあとで謝れば済むと甘く考えていたのです。しかし通帳に手を伸ばした瞬間……部屋の電気がつきました。俺の思惑はすべて妻サエコにバレていたと知り、顔面蒼白。「家族の貯金に手を付けようとした裏切り者だ」とサエコは諦めた顔で離婚届を突きつけてきました。離婚届を見て、初めて事態の深刻さに気がつく俺。床に崩れ落ちて許しを乞いましたが、もうすべてが手遅れだったのです。
俺は決意を固めて母に電話をかけます。サエコは少し離れた場所で見ていました。
母はまだ何か騒いでいましたが、俺は電話を切りました。そしてそのまま母を着信拒否しました。さらにミキに電話をかけて、すべてを告白しました。
ミキと話し終わったあと、俺は改めてサエコに話しかけます。母を着信拒否して、ミキにもすべて話しました。あとはサエコの審判を待つだけです。サエコは少し考えたあと、「行動で見せてくれたから、とりあえずは今後のことを少し考えてもいい」と言ってくれました。
離婚届を突きつけられて、俺はなりふり構わずサエコに土下座して謝りました。
「行動で見せろ」というサエコの言葉に震えあがる俺。
覚悟を決めて母に電話しました。
費用の捻出を拒否したことで母がヒステリックに叫ぶなか、急いで電話を切って着信拒否に。
さらにミキにもすべてを話しました。さすがのミキも言葉を失っていました。
親とは絶縁状態になり、ミキは混乱……。
しかしサエコは、「今後のことは少し考えてもいい」と言ってくれました。
これから信頼を取り戻せるよう精一杯努めます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
