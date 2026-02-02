【「猫の日」新コレクション】 2月6日 発売予定（ディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京」・「東京ディズニーリゾート店」） 2月3日～順次発売（ディズニー公式オンラインストア）

「猫の日」新コレクション イメージカット（ブランケット 6,000円/ぬいぐるみ＜フィガロ＞ 4,400円/ぬいぐるみ＜ルシファー＞ 4,800円/掛け時計 9,500円/ポーチ 3,300円）

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2月22日の「猫の日」にちなんだ新コレクションをディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京」・「東京ディズニーリゾート店」にて2月6日より発売する。またディズニー公式オンラインストアでは、2月3日から順次発売される。

今回発売されるのは「シンデレラ」のルシファーや「ピノキオ」のフィガロをモチーフにした新コレクション。爪とぎやおもちゃなどの猫用アイテムや、シックな雰囲気で日常生活にも取り入れやすいアパレル商品が登場する。

なお、ディズニー公式オンラインストアでは、ディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月2日12時から2月3日7時まで先行販売が実施される。また、発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となる。予約方法などの詳細は、ニュースページより確認してほしい。

「シンデレラ」のルシファーや「ピノキオ」のフィガロをモチーフにした新コレクションが登場

ジャックとガスを追いかけるルシファーや、金魚のクレオと遊んでいるフィガロなど、キャラクターの愛らしい仕草を詰めこんだデザインがポイント。グレーやベージュを基調に、アンティークタッチでシックな雰囲気に仕上げられている。

大きめリボンがキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、にやりとしたルシファーと、ぱっちりした目が印象的なフィガロがラインナップ。モノトーンで、日常に取り入れやすいファッションアイテムも豊富に展開される。ルシファーの迫力満点の表情がポイントのカーディガンや、スタイリングの幅が広がる上品なスカーフなどが用意されている。シークレットコレクションには、2匹のチャーミングな仕草を描いたがまぐちタイプのポーチとロケットチャームキーチェーンが登場する。

商品（一部抜粋）

ペンケース

価格：3,300円

カーディガン

価格：9,000円

エコバッグ

価格：各3,500円

エコバッグ＜ルシファー＞

エコバッグ＜フィガロ＞

シークレットキーチェーン

価格：各900円

【一部店舗限定】ぬいぐるみ

価格：7,200円

猫用品ブランド「猫壱」と共同企画した、ルシファーデザインの猫用アイテムが登場

「猫壱」と共同企画した、ルシファーをデザインした猫用アイテムが登場する。つめとぎとベッドの2WAYで使えるバリバリボウルは、ジャックとガスを追いかけるルシファーの姿が描かれ、底面にはルシファーの1日の様子を描いたストーリーテリングなデザインとなっている。掃除中や使わない時は、立て掛けておくこともできる。

猫用おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」は、さまざまなポーズのルシファーをプリントし、まるで猫がルシファーと遊んでいるように見える楽しいデザイン。付属のスティックは、ネズミのしっぽをイメージしたふわふわスティックと、シンデレラをイメージしたブルーのシャカシャカスティックの2本セットとなっている。

商品一覧

バリバリボウル

価格：3,800円

イメージ

キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2

価格：4,500円

イメージ

猫キャラクターをモチーフにした、ユニークな仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場

ディズニーの猫キャラクターをモチーフに、遊び心あふれる仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場。ラインナップは、ルシファー、フィガロ、「おしゃれキャット」のマリー、ベルリオーズ、トゥルーズの全5種。毛糸玉を引っ張ると体がぶるぶると揺れ、夢中になって毛糸玉を追いかけているかのような愛嬌たっぷりの動きが楽しめる。

商品一覧

ぬいぐるみキーチェーン

価格：各3,000円

ぬいぐるみキーチェーン＜ルシファー＞

ぬいぐるみキーチェーン＜フィガロ＞

ぬいぐるみキーチェーン＜マリー＞

ぬいぐるみキーチェーン＜ベルリオーズ＞

ぬいぐるみキーチェーン＜トゥルーズ＞

