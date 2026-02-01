スタイリストやデザイナーに聞いた「服のプロがお手本にする」コーディネートのテクニック

「プロがうなった」気になるニットスタイル

GISELeのスタイリストをはじめ、ファッションに精通する人たちに、実際にとり入れてみたいニットの着方のテクニックを調査。プロならではの視点が参考になるはず。ニットをまだまだ余すことなく楽しみつくすために、イメージソースを幅広くストック。







「ニットをセンシュアルに着る」ヘイリー・ビーバーがお手本

「世界的なファッションアイコン、ヘイリー・ビーバーのニットを女っぽく着こなす姿が気になります。ボリューミィなコートの下からぴたっとした黒ニットをのぞかせるだけで、正統派トレンチに強気な女っぽさが。」（スタイリスト・塚田綾子さん @ayakotsukada）







とことんモードに「抜けをつくらないほぼニット」

「RIM.ARKの新ライン『TRANQUILITY』の、身幅もそでもゆったりとしたニットトップスに、同素材のストールを巻いた、迫力のある“ほぼニット”のルックがかわいい。ロング丈のストールをたらした、ムーディな雰囲気も好きです。」（RIM.ARKデザイナー・中津亜佳音さん @akane__nakatsu）







プロが真似する「プロのテクニック」

