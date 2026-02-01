ある保護犬が送った幸せな犬生の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で185万1000回再生を突破し、「めちゃ泣ける」「本当によかったね」「立派な犬ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：何度も飼い主が変わり『人間不信の犬』をお迎え→大変なことを乗り越えて…涙あふれる『13年後の姿』】

人間不信の犬をお迎え

TikTokアカウント「emirika__dayo」の投稿主さんが紹介したのは、2023年5月に虹の橋へ渡った『えみり』ちゃんとのエピソードです。家に迎えたときのえみりちゃんは、とても臆病なわんこだったのだそう。家の中のものを壊したり、「試し行動」がひどかったといいます。

というのも、えみりちゃんは、長いこと保健所を転々としていたのだそうです。なかなか家族が決まらず、ついには殺処分されることが決まっていました。過酷な状況の中で、次第に心を閉ざしてしまっていたのです。

投稿主さんが引き取ってからも、心を開いてくれなかったというえみりちゃん。そんなえみりちゃんのために、投稿主さんは愛情を注ぎ続けました。

大変なことを乗り越えて…

辛い経験をしてきたえみりちゃんのために、楽しいことをたくさん経験させることにしたそうです。自然と触れ合ったり、旅行に行ったり…。えみりちゃんにとって、すべてが初めての経験でした。

また、寝るときも一緒の布団で寝るのが習慣だったといいます。人間不信に陥っていたえみりちゃんでしたが、徐々に距離が縮まってきたとか。投稿主さんの献身的な愛情が、えみりちゃんの心の傷を癒していったのかもしれません。

13年後の姿に涙が止まらない

そして、13年がたつと…。えみりちゃんは、すっかり幸せなわんこの表情に！人間に怯えていた過去が嘘のように、毎日リラックスした表情で過ごせるようになったといいます。苦手だったお散歩も、自分から催促するほど好きになったそうです。

最後に、「えみりに会えてよかった」「生まれてきてくれてありがとう」と綴った投稿主さん。温かな犬生を送ることができたえみりちゃんは、きっと空から投稿主さんのことを見守ってくれていることでしょうね。

この投稿には「主さんと出会うために生まれてきたんでしょうね」「素敵な方と出逢えて本当によかった」「素敵な動画をありがとうございます」などの温かなコメントが寄せられています。

えみりちゃんとの思い出の数々は、TikTokアカウント「emirika__dayo」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「emirika__dayo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。