この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】みんなのガチ投票！これ買っとけば間違いない！最強調味料ランキング」と題した動画を公開した。カルディ好きのフォロワーによる投票を基に決定したランキングを紹介しており、第1位にはサラダだけでなく様々な料理に使える万能調味料が選出された。



動画では、実際に商品を調理・実食しながらトップ10を発表。第2位には「黒麻婆豆腐の素」がランクインした。ひき肉と豆腐を炒めるだけで完成する手軽さながら、トウチや豆板醤のコク深い味わいが特徴だ。フライパンの中で具材とタレが絡まり、食欲をそそる音と共にグツグツと煮込まれる様子が映し出された。なかべぇさんは、その仕上がりを「めちゃくちゃ簡単なのに、お店のような本格的な味」と評し、白米との相性の良さを強調している。



栄えある第1位に輝いたのは、「サラダの旨たれ」だ。「圧倒的に1位でした」というテロップが示す通り、多くのファンから支持を集めた一本。豊かなゴマの香りとニンニクの旨味が特徴で、動画内ではサラダにかける王道の使い方はもちろん、うどんのタレとして活用するアレンジも披露。「しっかり濃い味で、にんにくと胡麻が程よく香る」と語り、その「やみつきになる味わい」を絶賛した。



なかべぇさんのレビューは、単なる味の感想にとどまらず、調味料のポテンシャルを引き出すアレンジ提案に独自性がある。第3位の「アヒージョシーズニング」を唐揚げ粉として代用したり、旨たれを炒飯の味付けに利用したりと、商品名にある用途の枠にとらわれない使い方のヒントが散りばめられていた。



いつもの食卓を簡単にグレードアップしてくれるカルディの調味料。ランキング結果とマニアならではの活用術を参考に、新たな味との出会いを楽しんでみてはいかがだろうか。