KDDIは、ポイント還元率の増量などを実施する「春のPontaパス祭」を2月1日に開始する。サブスクリプションサービス「Pontaパス」の既存・新規会員が対象。

ローソンや対象加盟店でのau PAY利用による還元率が最大10％に引き上げられるほか、デリバリーや映画鑑賞、ECサイトでの優待などが実施される。

既存ユーザー向けキャンペーン

ローソンなどで「Pontaパス ポイント還元UP」の還元率増量

期間中、ローソンや対象加盟店でのau PAY支払い（コード支払い）の利用回数に応じてポイント還元率が上がる「Pontaパス ポイント還元UP」で、還元率が通常0.5％→最大10％となる。

最大10％還元は、au／UQ mobileユーザーのPontaパス会員が、ローソンでau PAYを利用して月15回以上、1回あたり200円以上支払った場合に適用される。

ローソンでは税抜200円ごと、その他の加盟店では税込200円ごとに還元される。

「Pontaパス ウィークリーチャンス」

毎週抽選でポイントが当たる「Pontaパス ウィークリーチャンス」の当選者が増員され、50万名に最大1万ポイントが当たる。参加にはエントリーが必要。

menuでローソンの商品を注文すると最大20％還元・からあげクンBOX半額

デリバリーアプリ「menu」では、ローソンの商品を注文すると商品代金に対して最大20％のPontaポイントが還元される。

また、デリバリー限定の「からあげクンBOX（20個入）」全7種類が、通常1440円→半額の720円で購入できる。数量限定でPontaパスデザインの専用BOXが用意される。

「シアター割」の割り引きを増額

ローソン・ユナイテッドシネマグループの劇場鑑賞料金が割り引きになる「シアター割」の割引額を増額し、通常割引時1400円→1200円となる。通常上映に加えてIMAXも対象。

「au PAY マーケット」で最大全額分のポイントが当たる

ECサイト「au PAY マーケット」で「PontaパスポイントUPセレクト」の対象商品を購入すると、購入金額の最大全額相当分をポイント還元する抽選を実施する。

新規加入者向けキャンペーン

Pontaパスに加入すると、300ポイント進呈や最大2万ポイントが当たるキャンペーンに参加できる。

300ポイントの付与は、1月9日～3月31日に加入し、加入当月中にエントリーを完了することが条件となる。

最大2万ポイントが当たる抽選は1月～3月の各月で実施される。各期間中にPontaパス加入、エントリー、対象店舗（ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100）でau PAY（コード支払い）の決済を累計1000円以上行うことが条件。

各月の期間は1月9日10時～1月31日、2月1日～2月28日、3月1日～3月31日。

なお、エントリーボタンには「Pontaパス」アプリに表示されるバナーから遷移できる。ローソン店頭（POSレジ）からの入会はキャンペーン対象外。たばこの購入金額は参加条件に含まれない。