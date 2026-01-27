坂井瑠星騎手のインタビューを公開

日本中央競馬会（JRA）は26日、東京都内で「2025年度JRA賞」の授賞式を開催した。年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬、最優秀ダートホースの3冠に輝いたフォーエバーヤング（牡5、矢作）の主戦である坂井瑠星騎手も出席。普段の勝負服と打って変わったフォーマル姿での登場に、ファンも注目していた。

フォーエバーヤングと共に、海外G1サウジカップや米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）メインのBCクラシックを制した坂井。この日は黒のタキシードに蝶ネクタイをつけて登場。矢作芳人調教師らと共に登壇し、表彰を受けた。

JRA公式Xは、「年度代表馬 #フォーエバーヤング に騎乗した #坂井瑠星 騎手の喜びの声をお届けします」と記して動画を投稿。動画の中で坂井は「大変名誉ある年度代表馬をいただく事ができて、本当にフォーエバーヤングと関係者の皆様に感謝の気持ちが大きいです」と語っている。

続けて今年の目標として「サウジカップ（連覇）と去年勝てなかったドバイワールドカップ」をあげ、「全力で挑んでいきますので応援よろしくお願いします」と意気込んだ坂井の姿に、X上のファンから反響が相次いだ。

「坂井騎手、エバヤンおめでとう御座います しかしイケメンすぎる 素敵」

「年度代表馬も坂井騎手も、どっちもイケメンすぎて画面が眩しいですね」

「坂井瑠星の笑顔がまじでイケメンすぎてヤバい…授賞式のスーツ姿最高かよ」

「JRA賞の坂井騎手、ビジュアルが神すぎる。動画見てるだけで癒されるわ」

「そこら辺のアイドル芸能人より爽やか」

「改めてイケメンだなって思った。謙虚なコメントもいいけど顔が強すぎる」

「あの爽やかイケメン顔で喜び語ってるの反則だろ…ファン増えそう」

「ビジュアル良すぎて競馬知らない友達に送りつけたくなった」

BCクラシックで日本人騎手初となる歴史的快挙を果たした28歳の坂井。競馬ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」への出演や、競馬界で初となる女性誌「anan」のバックカバー登場など、ターフ外でも注目を集めている。



（THE ANSWER編集部）