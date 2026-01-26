¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¿·ºî¡ØQi4D¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½éÂ®¤ò¥¬¥Á·×Â¬¡¡¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¿Ê²½¤ÏËÜÅö¤«¡©
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢³°¥Ö¥é³Æ¼Ò¤«¤éºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â³¡¹È¯É½¡£´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤ÏÈô¤Ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬7³ä¤Î¡Ø½éÂ®¡ÙÀÇ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥®¥¢¥³¡¼¥Á¤ÎÅû¹¯Çî¤È300¥ä¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ºä·½»Ê¤¬Å°Äì¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡Ú·×Â¬·ë²Ì¡Û¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØQi4D¡Ù¤Î½éÂ®¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡¡ÂÇÅÀ¥Ö¥ì¤·¤¿¤È¤¤Î¿ôÃÍ¤â¸ø³«
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÅû¡§2026Ç¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö½éÂ®¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£³Æ¥â¥Ç¥ë¤Ë½éÂ®¤ò¹â¤á¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È½Å¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤ò¥Õ¥§¡¼¥¹¤è¤ê¹â¤¯¤·¤ÆÄã¡¦¿¼½Å¿´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¾¿ÊÀ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¸åÊý¤Ë½ÅÎÌ¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¾®ºä¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¿·ºî¡ØQi4D¡Ù¤Ï¥í¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Ç¾å²¼¤ÎÂÇÅÀ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤â¡¢½éÂ®¡¦¥¹¥Ô¥ó¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î¶õÎÏ¤â¿Ê²½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Åû¡§¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Ä°Ê³°¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ½éÂ®¤¬½Ð¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÎÁý¸º¤â¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤ÇÃÆ¤¯´¶³Ð¤Ç¡¢½Ðµå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¡£¾®ºä¡§¥Ø¥Ã¥É¤¬·Ú¤á¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÆÆ»¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¡¤¯¤Û¤É¤ËÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£²òÀâ¡¡Åû ¹¯Çî¤Ä¤Ä¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿²áµî¤ÎÌ¾´ï¤«¤éºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ²á¤®¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥®¥¢¥³¡¼¥Á¡É¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎHS¤Ï40m/s¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹¤ÇÆü¡¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¢£¾®ºä·½»Ê¤³¤µ¤«¡¦¤±¤¤¤¸¡¿¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹»ÙÇÛ¿Í¡£½êÂ°¥³¡¼¥¹¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Èôµ÷Î¥¤Ï300¥ä¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑ¥®¥¢¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡§¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
25Ç¯½©¤Î½éÂ®²¦¡ØXXIO¡Ù¤È¥¬¥ÁÈæ³Ó¡¡26Ç¯¿·ºî¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½éÂ®¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØQi4D¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂØ¤¨¤¿¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤¿¤Á¤Î¡Ø1W¥í¥Õ¥È¡Ù¤ä¡Ø¥·¥ã¥Õ¥È¡Ù°ìÍ÷
¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¿·ÄêµÁ¡É¤òÄó¾§¤¹¤ë¡¢¡ØQi4D¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬1·î29Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼ ½ãÀµ¥·¥ã¥Õ¥È¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2026Ç¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚËè½µ¹¹¿·¡ª¡Û
¡Ú·×Â¬·ë²Ì¡Û¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØQi4D¡Ù¤Î½éÂ®¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª¡¡ÂÇÅÀ¥Ö¥ì¤·¤¿¤È¤¤Î¿ôÃÍ¤â¸ø³«
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÅû¡§2026Ç¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö½éÂ®¡×¤ÏÂç¤¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£³Æ¥â¥Ç¥ë¤Ë½éÂ®¤ò¹â¤á¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È½Å¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤ò¥Õ¥§¡¼¥¹¤è¤ê¹â¤¯¤·¤ÆÄã¡¦¿¼½Å¿´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¾¿ÊÀ¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ò·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¸åÊý¤Ë½ÅÎÌ¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¾®ºä¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¿·ºî¡ØQi4D¡Ù¤Ï¥í¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤Ç¾å²¼¤ÎÂÇÅÀ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤â¡¢½éÂ®¡¦¥¹¥Ô¥ó¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î¶õÎÏ¤â¿Ê²½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Åû¡§¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Ä°Ê³°¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ½éÂ®¤¬½Ð¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÎÁý¸º¤â¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤ÇÃÆ¤¯´¶³Ð¤Ç¡¢½Ðµå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¡£¾®ºä¡§¥Ø¥Ã¥É¤¬·Ú¤á¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÆÆ»¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¡¤¯¤Û¤É¤ËÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£²òÀâ¡¡Åû ¹¯Çî¤Ä¤Ä¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿²áµî¤ÎÌ¾´ï¤«¤éºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ²á¤®¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÄÌ¾Î¡È¥®¥¢¥³¡¼¥Á¡É¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎHS¤Ï40m/s¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹¤ÇÆü¡¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¢£¾®ºä·½»Ê¤³¤µ¤«¡¦¤±¤¤¤¸¡¿¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥ì¥ó¥¸Kzµµ¸ÍÅ¹»ÙÇÛ¿Í¡£½êÂ°¥³¡¼¥¹¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×¥¢¥Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Èôµ÷Î¥¤Ï300¥ä¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑ¥®¥¢¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡§¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
À¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ
25Ç¯½©¤Î½éÂ®²¦¡ØXXIO¡Ù¤È¥¬¥ÁÈæ³Ó¡¡26Ç¯¿·ºî¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î½éÂ®¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡ØQi4D¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂØ¤¨¤¿¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤¿¤Á¤Î¡Ø1W¥í¥Õ¥È¡Ù¤ä¡Ø¥·¥ã¥Õ¥È¡Ù°ìÍ÷
¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤¬¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¿·ÄêµÁ¡É¤òÄó¾§¤¹¤ë¡¢¡ØQi4D¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬1·î29Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼ ½ãÀµ¥·¥ã¥Õ¥È¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
2026Ç¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚËè½µ¹¹¿·¡ª¡Û