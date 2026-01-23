ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¢Á°ÂåÉ½¡¦ÀÐ´Ý¿Æó»á¤È¡ÖÁ´¤¯´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤ÇÄ©Àï¡¡¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Î±üÂ¼¸÷µ®ÂåÉ½¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¡¢Íè¤¿¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°ÂåÉ½¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê43¡Ë¤È¤Ï¡ÖÁ´¤¯´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¦ー¥Þ¥ó¤Î2¿Í
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Î2025Ç¯9·î¤Ë¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×ÂåÉ½¤ÎºÂ¤òÂàÇ¤¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¸½ÌòµþÅÔÂç³Ø±¡À¸¤Î±üÂ¼»á¤¬ÅÞÆâÅêÉ¼¤ÇÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½ÂàÇ¤²ñ¸«»þ¤Ë¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¡¢±þ±ç±éÀâ¤Ê¤É¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤ÎÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¶èµÄ²ñÁªµó¤Ç¤Ï´ä¸«ÆàÄÅÂå»á¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢Æ±»á¤Ï16°Ì¤ÇÅöÁª¡£Æ±ÃÄÂÎ½é¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¼Ô¤«¤éÀÐ´Ý»á¤Î±þ±ç±éÀâ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡¢±üÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡ÖÁ´¤¯´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤«¤é¤â¡Ö¡ÊÀÐ´Ý»á¡Ë¸Ä¿Í¤Ç¤½¤Î»Ý¤âÈ¯¿®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Î¿Í´Ö¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤«¤éºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â½ÐÇÏ¤·¤¿µÈÅÄ¤¢¤ä»á¡Ê40¡Ë¤¬Åìµþ18¶è¤«¤é¡¢Å·Ìî¤³¤³¤í»á¡Ê36¡Ë¤¬Åìµþ2¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë