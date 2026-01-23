「スター・ウォーズ」“稀代の悪党”ダース・モールが主役の新作アニメーション、4・6日米同時配信決定 特報解禁
世界的エンターテインメントとして半世紀以上にわたり愛され続ける「スター・ウォーズ」シリーズ。その最新オリジナルアニメーションとして、人気ヴィランのダース・モールを主人公に描く新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が、4月6日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で日米同時独占配信されることが決定した（毎週2話ずつ、全10話）。あわせて、稀代の悪党モールがダブルブレードの赤いライトセーバードを振り回して戦う、迫力のアクション満載の特報映像が全世界で解禁された。
【動画】『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』特報
映画『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード１）』に初登場し、邪悪なパルパティーン皇帝ことダース・シディアスに訓練された恐るべきシスの戦士は、その戦闘能力と強力なフォースで世界に衝撃を与えた。
「ファントム・メナス」のラストで、クワイ=ガンとオビ＝ワンという手練れのジェダイ二人を相手に激しいライトセーバー戦を繰り広げ、クワイ＝ガンを殺すも、オビ＝ワンにその身体を真っ二つに斬られ、命を落としたと思われていたモール。
しかしその後、アニメーション『クローン・ウォーズ』で強大なフォースにより自身の身体を再生し、誰もが予想しなかった復活を遂げ、オビ=ワン・ケノービへの復讐を企てた。さらに、映画『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で、裏社会の犯罪組織クリムゾン・ドーンのトップに君臨する人物としてサプライズ登場し、世界中のファンを熱狂させた。
本作は、アニメシリーズ『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し、銀河帝国の支配が始まった“暗黒の時代”を舞台に描かれる。シス卿ダース・シディアスに見捨てられたモールは、帝国への復讐心を胸に、帝国の影響が及ばない惑星で新たな悪の組織を築こうと画策。そんな中、銀河の現実に絶望した若きジェダイ・パダワンと出会い、自身の「弟子」として引き入れようと目論む。
解禁された特報には、おなじみのダブルブレードの赤いライトセーバーを操るモールが激しい銃撃もものともせず容赦なく敵をぶった斬り、ライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばしストームトルーパーたちを一網打尽にするなど、ハードでダークなアクションが次々と映し出される。「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つ一方、「皇帝はお前の死をお望みだ」と告げられる場面も描かれ、危険で緊張感あふれる物語展開を予感させる内容となっている。
「スター・ウォーズ」において謎めいた存在であり続け、圧倒的な強さとクールなビジュアルで圧倒的な人気を誇る“悪役”モール。オビ＝ワンに敗れたところから復活を遂げ、銀河を漆黒の闇に沈めるべく暗躍するモールの知られざる物語をライトセーバーアクション満載で描く本作。
「クローン・ウォーズ」以降、モールの声を演じているサム・ウィットワーは「もちろん今作でも、モールは悪役です」と断言。ジェダイを殺し、仲間を裏切り、復讐と憎しみに燃えて生きるモールの新たな“悪”の物語に、世界中の注目が集まっている。
