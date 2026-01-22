¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¡ß¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì♡À¤³¦´Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£ÅÐ¾ì
¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ëCraftCandyTheater¡ÖPAPABUBBLE/¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¡×¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë™️¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Â¿´´¶¤ä³Ú¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ËºÌ¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹♡
¾®¤µ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ë¹¤¬¤ëËÁ¸±
¥¥ã¥ó¥Ç¥£°ìÎ³°ìÎ³¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¡×¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¤ä¥Þー¥·¥ã¥ë¡¢¥é¥Ö¥ë¤Û¤«Á´8¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤Î¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£
Å·Á³Ãå¿§ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¿Íµ¤¤ÎÌ£¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¸«¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Afternoon Tea¤Î½Õ¸ÂÄê♡¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥Æ¥£ー¤Ç³Ú¤·¤àçõ¹á¤ëÂ£¤ê¤â¤Î»þ´Ö
³«¤±¤ë¤¿¤Ó³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±ÉÕ¤
2ÂÞ¥»¥Ã¥È¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤Ã¡ª¡×¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬´é¤ò½Ð¤¹Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¡¢Á´7¼ï¤«¤é¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¢ö
¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë/¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
©2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.
¥Ñ¥¦¤Ã¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò
¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¤È¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤¬½Ð²ñ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡£
¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÍ·¤Ó¿´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¡¢´Å¤¯³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡