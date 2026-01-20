「ほっともっと」が冬の新メニュー発売、　濃厚なコクが自慢の「牛もつ味噌焼き」

持ち帰り弁当チェーンの『ほっともっと』から寒い季節に最適なこってりメニューが登場する。2026年1月21日から売り出されるのは、「牛もつ味噌焼き」シリーズ。3種類の味噌を使用した濃厚な味わいというが、いったいどんなメニューなのか。

ごはんが進む濃い味わい、野菜もたっぷり摂れる！

旨味やコクがあるこってりしたものが食べたくなる冬の時期。『ほっともっと』からそんな願いを叶えてくれる新メニューが発売する。

2026年1月21日より発売 「牛もつ味噌焼き」シリーズ

「旨味も食感も格別な“牛もつ”と、たっぷり入った食感の良い野菜を、にんにくの効いたこだわりの甘辛たれで仕上げました」と同社がアピールする「牛もつ味噌焼き」。

お肉はもちろん、野菜にもしっかりと味が染み込んでおり、ごはんが進みそうだ。

「熟成期間の異なる3種の味噌を使用し、直火焼きで香ばしさを出しつつ、柔らかな食感とあと引く深い味わいが感じられます」（同社）

ただ味が濃いだけでなく、素材にもこだわることでコク深い味わいを実現したそう。

「牛もつ味噌焼き弁当」には、さらにキャベツが加えられ、1/2日分の野菜が摂れるというので驚きだ。こってりな味付けで栄養価もばっちりとはありがたい。

「牛もつ味噌焼き重」は、ご飯の上にお肉と野菜が豪快にのせられ、ガツガツかき込みたくなりそうだ。

どちらも800円を切るお得な値段もうれしい。まだまだ寒いこの時期にぴったりな新商品だ。

「牛もつ味噌焼き弁当」は税込790円

■3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き弁当（鍋タイプ） 790円（税込）

3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き弁当（鍋タイプ） 790円（税込）

■3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き重（丼タイプ） 690円（税込）

3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き重（丼タイプ） 690円（税込）

販売開始日：2026年1月21日

販売場所：全国の「ほっともっと」2425店舗（12月末現在）

※1日あたりの野菜摂取量の目標350g以上（厚生労働省「健康日本21」＜第3次＞より）

※一部店舗では商品内容が異なる場合あり

【画像】3種の味噌を使用した濃厚な味わいにご飯が進む！ ほっともっと新メニュー（2枚）