¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£±°Ì¤Ë¥é¥¤¥º£Ã£Ç
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£¶Æü¸á¸å£²»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×<9168.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¡¢£²£¶Ç¯£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£¹£µ²¯£³£¸£°£°Ëü±ß¤«¤é£¸£´²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¹¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£²£²²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¤«¤é£±£¶²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£³¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£±£¶²¯£µ£±£°£°Ëü±ß¤«¤é£±£±²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£±¡ó¸º¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤²¢À¹¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¿Í°÷¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê°Æ·ïÁÈÀ®¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¡£µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£±£´Æü¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ë¤ÏÇä¤ê¤¬»¦Åþ¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÆâ¤Ç¤Ï¾¦¤¤¤¬À®Î©¤»¤º¥¹¥È¥Ã¥×°ÂÈæÎãÇÛÊ¬¤Ç½ªÎ»¡££±£µÆü¤â°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦£±£¶Æü¤â¼å´Þ¤ß¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£¶£°£°±ß³ä¤ì¤Î¿å½à¤Ë¤ÏÇã¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤Ë¤Ï¡¢¾å¸Â¤ò£·£µËü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î£³¡¥£°£·¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï£·²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤âÈ¯É½¡Ê¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£±·î£±£´Æü¤«¤é£µ·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢È¿È¯¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
