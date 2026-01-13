¡Ò¥é¥Ö¥Û¹Ô¤¤¹¤®¤¿»ÔÄ¹¤¬°µ¾¡¡Ó»ÔÌ±¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¡© ¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¸õÊä»´ÇÔ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö¹ñÀ¯Áªµó¤ÏËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×
Éô²¼¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÄÌ¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤¬1·î5Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®Àî»á¤¬Âè°ìÀ¼¤ò¾å¤²¤¿Áªµó»öÌ³½ê¤ÏµÍ¤á¤«¤±¤¿µÄ°÷¤ä»Ù»ý¼Ô¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¼¿¦¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤ÎÁªµó¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò»³ËÜÃÎ»ö¤¬Ï¢¸Æ¡Ó¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤È¡ÈÌ©²ñ¡É¤·¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë
Éô²¼¤Î¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤êÁ°¶¶»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤¬1·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢»³ËÜ°ìÂÀ¡¦·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤¬Á´ÎÏ±þ±ç¤·¤¿¿·¿Í¸õÊä¤é¤òÍÞ¤¨¤ÆºÆ¤ÓÅöÁª¤·¤¿¡£
Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï°®¼ê¤òµá¤á¤ë»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢µÕÉ÷¤É¤³¤í¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²óÁªµó¤è¤êÉ¼¤ò¿¤Ð¤·¤Æ´°¾¡¤·¤¿¡£²¿¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤Î»ÔÀ¯±¿±Ä¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×
ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ï12Æü¡¢ÅêÉ¼½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¾®Àî»á¤¬ÅöÁª³Î¼Â¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ç¾®Àî»á¤ÏÅêÉ¼Áí¿ô¤Î49.8%¤Ë¤¢¤¿¤ë6Ëü2893É¼¤ò³ÍÆÀ¡£¼¡ÅÀ¤Ç»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±·Ï£²²ñÇÉ¤¬¿ä¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¡¢´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¤Î5Ëü2706É¼¤Ë£±ËüÉ¼°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿Âç¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
½éÅöÁª¤·¤¿Á°²ó2024Ç¯2·î¤ÎÁªµó¤è¤ê¤â¾®Àî»á¤ÏÌó2Àé400É¼¤âÆÀÉ¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï47.32%¤ÇÁ°²ó¤è¤ê7.93¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¡ÖÏ¢¹ç´Ø·¸¼Ô¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»ÔµÄ¤é¤¬»Ù±ç¤·¤¿¾®Àî»á¤ÏÅöÁ³¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ§¤ó¤ÇºÆ½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áªµó¤ËÆþ¤ë¤È³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¿ôÉ´¿Í¤ÎÄ°½°¤¬Íè¤¿¤ê±éÀâ¸å¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¤ê¤È¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â½ª»ÏÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Áªµó´ü´Ö½ªÈ×¤Ë¤Ï¾®Àî»á¤ÎÅöÁª¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¾ðÀª¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤¤¬ºòÇ¯9·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¸å¡¢ÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤·¤Æ°úÀÕ¼Ç¤¤òµñ¤ó¤À¾®Àî»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ·Ï¤¬Â¿¿ôÇÉ¤òÀê¤á¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Î²Ä·è¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤ÆºÎ·èÄ¾Á°¤Ë¼¿¦¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÉô²¼¿¦°÷¤ÏÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±12·îËö¤Ë°Í´êÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤È¯³Ð¸å¤ÎÂÖÅÙ¤â¡È·é¤¤¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¾®Àî»á¡£³ØÎòµ¶Áõµ¿ÏÇ¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¼º¿¦¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¡È¥È¥ó¥Ç¥â¼óÄ¹¡É¤Î°ì¿Í¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë»ÔÌ±¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿Á´¹ñ»æµ¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾®Àî»á¤Ï¡Ø¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤â»ÔÌ±¤ÏÉÔÎÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢NHK¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬52¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç40Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖÈà½÷¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ëµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ºö¤Ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
NHK¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï73¡ó¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î²óÅú¼Ô¤¬¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤Î»ÔÀ¯±¿±Ä¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î½÷À¤Î¸ÀÍÕ¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î6³ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¡×¤ÈÅú¤¨¤¿4³ä¤â¤Î¿Í¤¬¾®Àî»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àî»á¤¬ÉÔÎÑµ¿ÏÇÄøÅÙ¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Û¤É»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âçµ¬ÌÏºÆ³«È¯·×²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¡Ä
ÇÔ¤ì¤¿´Ý»³»á¤Ï¡Öµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÀ¯ºö¤À¡×¤Ê¤É¤È¾®Àî»ÔÀ¯¤Î¼ÂÀÓ¤òÈÝÄêÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬¸ú²Ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡È¸å¸«¿Í¡É¤Î»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤ÎÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
»³ËÜ»á¤ÏÏ¢Æü¹¹¿·¤¹¤ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢12·î¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¤Ç¼¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½Á° ¶¶»ÔÄ¹¤ò·è¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ï¢ºÜ¤ò6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡Ö¥é¥Ö¥Û¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢¾®Àî»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÍ¸¢¼Ô¤ËÁÛµ¯¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¢ô13¡Ë
¤À¤¬¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¾®Àî»á¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡£»³ËÜ»á¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¾®Àî»á¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤ì¤Ð¡ÖµÄ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ëºî¶È¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¸©¤ä¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¡¢¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄã²¼¤ò»ÔÌ±¤Ë¡È·Ù¹ð¡É¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÍí¤ß¾®Àî¿Ø±Ä¤Î´´Éô¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥¿¡Ê»³ËÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï¾®Àî»ÔÄ¹¤¬2024Ç¯2·î¤ËÅöÁª¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¡¢Á°¶¶»ÔµÄ¤ò½½¿ô¿Í¸Æ¤ó¤Ç ¡È¾®Àî³°¤·¡É¤Îº©ÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤í¤È»ä¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾®Àî»á¤Ï2Ç¯Á°¤Î½éÅöÁªÄ¾¸å¤«¤é»ÔµÄ²ñ¤ä»³ËÜÃÎ»ö¤È¤Þ¤È¤â¤ÊÏ¢·È¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤«¤éÏ¢·È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¾®Àî»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ì¤Ð»ÔÀ¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤âÀâÆÀÎÏ¤Ï¼å¤¤¡£
¡Ö»³ËÜÃÎ»ö¤ÏÊÝ¼é²¦¹ñ·²ÇÏ¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Î¼óÄ¹¤òÌîÅÞ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Ä¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢Á°¶¶»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯·×²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÁ´¹ñ»æµ¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁÈ¿¥¤òµó¤²¤Æ¿ä¤·¤¿¸õÊä¤¬»´ÇÔ
ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤ÏÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬ÃíÌÜÁªµó¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£1·î8Æü¡¢²°ÆâÂ¿ÌÜÅª»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¤¿´Ý»³»á¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö1500¿Í¶á¤¤»²²Ã¼Ô¡×¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®Àî¤µ¤ó¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ë¤â¿ôÉ´¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ý»³¿Ø±Ä¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤½¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥êー¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÏÃ¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆ°°÷¤ò¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ï»Ù»ýÁØ¤Î4³ä¤ò¾®Àî»á¤Ë¤Ï¤®¤È¤é¤ì»´ÇÔ¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Èº£²óÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï¡È¼çÌò¡É¤ÎÅöÍî¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¶¦ÄÌ¤·¤¿ÍÍÁê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁÈ¿¥¤òµó¤²¤Æ¿ä¤·¤¿¸õÊä¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¸µ»ÔÄ¹¤Î±þ±ç¤ËËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤ò»Ï¤áÃÏ¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤äÀÅ²¬¸©µÄ¤¬Â¿¿ôÆþ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸µ»ÔÄ¹¤âÏ¢¹ç¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¿ä¤¹¿·¿Í¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ìÇË¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò²óÉü¤·Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤À¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸øÌÀÅÞÈ´¤¤Ë²Ã¤¨Á°¶¶¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉé¤±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¹ñ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÍÍø¤ËÀï¤¨¤ë¤Î¤«¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡È¥é¥Ö¥ÛÁªµó¡É¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯·ë²Ì¤Ï¹ñÀ¯Áªµó¤òÀê¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤――¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤äÃÏÊý¤Î¼óÄ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ