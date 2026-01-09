しげの秀一『頭文字D』（講談社）のコミック表紙デザインをモチーフにしたマグネットが2026年1月9日（金）、10日（土）、11日（日）に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」で販売される。

【写真】『頭文字D』マグネットを見る

1995年の連載開始から30年を迎える、しげの秀一による漫画『頭文字D』。主人公・藤原拓海と愛車ハチロク（AE86）を中心に描かれるリアルで迫力あるバトルやドラマで、多くのクルマファンを魅了してきた。アニメ化や映画化を経て、今もなお世代を超えて支持され続けているなか『頭文字D』のコミックス表紙をそのまま再現したデザインマグネットが講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として登場。

冷蔵庫やスチール製のキャビネットなどに貼り付けることで、仕事の書類やメモ、学校からのお知らせ、レシピなどを整理するのに便利。実用性を備えながらも『頭文字D』の世界観をさりげなく楽しむことができる。

本商品が販売される「東京オートサロン2026」は世界最大のカスタムカーイベント。幕張メッセ にて、2026年1月9日（金）、10日（土）、11日（日）の3日間にわたって開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）