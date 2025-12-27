¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡ÖÃ¡¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤â¤Î¤Þ¤Í¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä»÷¤Æ¤ë!!¡×
¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Mrs¡¥GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ª¡¡¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤è¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¹¤´¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¿·¥Í¥¿Mrs¡¥GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¤µ¤ó¡¡happymusic¥¢¥ï¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª´ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤«¤éÃ¡¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¡Âç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Mrs¡¥GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËè²ó¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤»÷¤Æ¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»÷¤Æ¤ë¡ª¾Ð¤¦¤ÎÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä»÷¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¤±¤É¤µ¡¢¤â¤¦³¨¤ÎÎÎ°è¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö½é¤á¡¢Âç¿¹¤µ¤óËÜ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£