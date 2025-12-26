【NBA試合速報】2025年12月26日（金） ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ダラス・マーベリックス
ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ダラス・マーベリックス
日付：2025年12月26日（金）
開催地：チェイス・センター（San Francisco）
最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 126 - 116 ダラス・マーベリックス
NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ダラス・マーベリックスがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。
第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし40-28で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし71-58で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし100-89で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし126-116で終了する。
試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-26 10:05:10 更新