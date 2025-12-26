ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ダラス・マーベリックス

日付：2025年12月26日（金）

開催地：チェイス・センター（San Francisco）

最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 126 - 116 ダラス・マーベリックス

NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ダラス・マーベリックスがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし40-28で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし71-58で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし100-89で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし126-116で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-26 10:05:10 更新