＜叱る育児、躾できる？＞義姉とは絶縁！私だってちゃんと自分の子を叱ってますから！【第1話まんが】
私はユリ（32）。ノリユキ（32）と結婚をして、今はゴウ（小1）を育てています。先日子育てのことで、旦那の姉・サヤカ（35）さんから嫌味を言われ、とても腹が立ちました。私は子どもにはのびのび育ってほしいので大らかな子育てを心がけていますが、一方でママ友の間では「厳しい」と評判です。ちゃんとゴウのことは毎日のようにきつく叱っています。だから、たまたまゴウと一緒にいなかったときのことまで責められるのは納得できません。もともと旦那も義姉とは仲がよくなかったので、これを機に疎遠にしようと思いました。
義姉に、私の子育ての仕方に文句を言われました。私はゴウをしっかり叱っているし、まわりからも厳しいと言われているのです。その一件から、私は義実家に行くのをやめました。価値観が違うし、私が何を言っても相手には通じないと思ったからです。
あれから数か月経ち、ゴウは小学2年生になりました。最近ゴウは、友だちと3人でオンラインゲームをするのにはまっています。家にいながら友だちとゲームができるなんて、自分の子どものころと比べると本当に便利な時代になったなと思っています。
そんなある日、いつも通り、オンラインゲームの開始時間のやりとりをママ友としたときのこと。
ゴウはヒロトくんとカイトくんと仲よくオンラインゲームをしています。
私の時代は、わざわざ友だちの家に電話をして約束をしていたので、いい時代になったものです。
けれども、カイトくんのお母さんが急に「オンラインゲームはやめさせる」と言い出したのです。
理由は、口が悪くなるから。それってオンラインゲームをしているわが家にわざわざ言うことではありませんよね。
ゲームをしなければ話題にも入れなくなると思いますが、自業自得でしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
