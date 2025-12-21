[12.20 ラ・リーガ第17節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 23 フェルラン・メンディ

DF 35 David Jiménez

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 28 Cestero

MF 45 Thiago Pitarch

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

[セビージャ]

先発

GK 1 オディッセアス・ブラホディモス

DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ

DF 6 ネマニャ・グデリ

DF 12 ガブリエル・スアソ

DF 16 フアンル・サンチェス

DF 23 マルコン

MF 18 ルシアン・アグメ

MF 19 バティスタ・メンディ

MF 20 ジブリル・ソウ

FW 7 アイザック・ロメロ

FW 10 アレクシス・サンチェス

控え

GK 13 エルヤン・ニーラン

DF 4 キケ・サラス

DF 15 ファビオ・カルドーゾ

DF 22 ラモン・マルティネス

DF 32 アンドレス・カストリン

DF 36 オソ

MF 8 ジョアン・ジョルダン

MF 24 アドナン・ヤヌザイ

MF 28 マヌ・ブエノ

FW 14 ペケ・フェルナンデス

FW 17 アルフォンソ・ゴンサレス

FW 29 Miguel Ángel

監督

マティアス・アルメイダ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります