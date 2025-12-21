R・マドリーvsセビージャ スタメン発表
[12.20 ラ・リーガ第17節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 David Jiménez
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 28 Cestero
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 6 ネマニャ・グデリ
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 16 フアンル・サンチェス
DF 23 マルコン
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 19 バティスタ・メンディ
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 10 アレクシス・サンチェス
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 4 キケ・サラス
DF 15 ファビオ・カルドーゾ
DF 22 ラモン・マルティネス
DF 32 アンドレス・カストリン
DF 36 オソ
MF 8 ジョアン・ジョルダン
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 28 マヌ・ブエノ
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 17 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 29 Miguel Ángel
監督
マティアス・アルメイダ
※29:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 35 David Jiménez
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 28 Cestero
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 6 ネマニャ・グデリ
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 16 フアンル・サンチェス
DF 23 マルコン
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 19 バティスタ・メンディ
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 10 アレクシス・サンチェス
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 4 キケ・サラス
DF 15 ファビオ・カルドーゾ
DF 22 ラモン・マルティネス
DF 32 アンドレス・カストリン
DF 36 オソ
MF 8 ジョアン・ジョルダン
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 28 マヌ・ブエノ
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 17 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 29 Miguel Ángel
監督
マティアス・アルメイダ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります